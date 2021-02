Konrád stříhá šňůry soupeřů! Vymazal Spartu. Olomouc nakopl fanoušek

V sezoně se už Spartě několikrát stalo, že přišla o dobře rozjetý zápas, ztratila vedení. A ztratila ho i tentokrát. Avšak ne zásluhou obratu soupeře. Už po 30 odehraných vteřinách se domácí radovali z gólu po nepřehledném závaru v brankovišti. Rozhodčí si šli situaci ověřit hovorem s videorozhodčím. Po dlouhé konzultaci pak rozpažili. Důvod? Kopnutí bruslí.

Ze stavu 1:0 se šlo bleskově zpátky na bezgólový výsledek.

Sparta - Olomouc: Rychlý gól Pražanů se nekoná, trefu Tomáška zrušilo video

Situace posloužila brankáři hostů Branislavu Konrádovi jako užitečné varování. Zmerčil zvednutý výstražný ukazovák, a branku zamknul. Olomoučtí pak v rozmezí 80 vteřin mezi osmou a desátou minutou dvakrát udeřili. Sparta potom padesát minut marně dobývala bíločervenou tvrz.

„Podali jsme kvalitní výkon. V prvních minutách jsme přežili tlak Sparty, dobrou obrannou hrou jsme soupeři nedovolili skórovat. Velké absolutorium zaslouží celý tým v čele s bezchybným Braněm Konrádem,“ hodnotil zápas šťastný trenér Zdeněk Moták.

K pochvale slovenského gólmana se přidal i jeho protějšek Josef Jandač . „Bezchybný Konrád nám nic nedovolil. Na druhou stranu my jsme mu to moc neztížili. Nebyli jsme ve správný čas na správném místě, nepomohli jsme si ani v přesilovkách. Vůbec se nám to utkání nepovedlo, musíme to hodit za hlavu,“ hlásil rázně.

Sparta bez gólu poprvé od října 2019

Konrád zapsal druhou nuly sezony. Tu první získal v prosinci v Třinci, kdy pochytal 35 střel. Tentokrát jich bylo 33. „Jsem unavený, ale popravdě je to hlavně tím teplotním rozdílem. V naší hale je minus pět, tady bylo plus dvacet,“ smál se po utkání. „Jak v Třinci, tak teď na Spartě jsem byl v tempu, tohle gólmanovi prostě vyhovuje,“ přidal.

A vyzdvihl také tým před sebou. „Hlavně třetí třetina byla fantastická, tam jsme je nepustili absolutně k ničemu. Klukům v poli patří velký dík.“ Druhou dvacetiminutovku vyhráli rudí na střely 18:8. Kdo čekal, že se ve třetí části bude jejich tlak ještě stupňovat, byl vedle. V ní totiž následovalo pouhých šest ran. „Bylo to hluché. Špatný výkon,“ krčil rameny útočník Pražanů Robert Říčka.

Do metropole se Hanáci dopravili vlakem. Ještě před cestou dostali nečekanou motivaci navíc. „Když jsme nastupovali do vlaku, tak na nás nějaký fanoušek řval, ať taky něco hrajeme. Jsme rádi, že jsme udělali radost i jemu. Vyřval nás. Vyvolalo to samozřejmě smích, ale hráči si i z toho třeba něco vzali,“ usmál se kouč Moták.

Sparta nebodovala poprvé po 17 duelech. Po vydřené výhře nad Libercem ji vymazal outsider. „Nemyslím si, že by tam z naší strany bylo nějaké podcenění. Naopak bych řekl, že se kluci nadřeli jako koně. Takovéhle zápasy holt někdy přijdou,“ doplnil Jandač. Střelecky naprázdno vyšli Pražané poprvé od října 2019, kdy stál ještě na střídačce Uwe Krupp. Navrch přišli také o první místo. Díky výhře v Pardubicích je na něm vystřídali Oceláři, náskok činí jediný bod.

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 0:3. Domácí poprvé bez gólů. Konrád slaví druhou nulu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 07:42. Kolouch, 09:02. Handl, 57:04. Kunc Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – O. Němec, Němeček, Košťálek, Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák – Kudrna, Tomášek, Rousek – Řepík, Horák, Sobotka – Forman, Pech, Říčka – Dvořáček, Sukeľ, Vitouch – Zikmund. Hosté: Konrád (Lukáš) – A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček – Bambula, J. Knotek, J. Káňa – Kunc, Nahodil, Klimek – Handl, Strapáč, Ostřížek – Olesz, Kolouch, Burian – Gřeš. Rozhodčí Robin Šír, Luděk Pilný – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion O2 arena, Praha Návštěva bez diváků diváků

