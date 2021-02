SESTŘIHY: Třinec vládne extralize! Sparta padla 0:3. Kometa - Zlín 9:3

Spartu zmrazil neuznaný gól i neprůstřelný Konrád

Favorit začal zostra - hned v první minutě se podařilo Pražanům dostat puk za záda hostujícího gólmana Konráda, jenže o radost je připravilo přezkoumání situace na videu. Odhalilo kopnutí kotouče nohou, pokračovalo se tak za bezbrankového stavu. Na druhé straně po Košťálkově zaváhání minul Bambula.

Sparta nevyužila dvě přesilovky a Hanáci ji potrestali. Kolouch se dostal za domácí obránce a povedenou ranou překonal Machovského. Uběhlo jen 80 sekund a zaskočení Pražané inkasovali znovu. Poté, co ztratili puk ve vlastním obranném pásmu, neuhlídal Tomášek najíždějícího Handla, který zvýšil na 2:0. Sparťané se snažili o kontaktní gól, jenže ztroskotávali na pozorném Konrádovi.

Hned na začátku druhého dějství mohl snížit Rousek, ale Konrád s dávkou štěstí kotouč vytěsnil mimo tyčky. Vzápětí vychytal i Kudrnu, který zakončoval zblízka. Říčka otřel svůj pokus o pravou tyčku olomoucké branky.

Střelecká převaha byla jasně na straně Sparty, z kontrů však hrozili i Hanáci. Machovský ale držel svůj tým nad vodou. Minutu před druhou přestávkou měl třetí gól hostů na holi Káňa, jenže těsně minul.

Zkraje třetího dějství nevyužili Pražané ani čtvrtou početní výhodu v utkání a bylo čím dál více zřejmé, že velmi pozorně hrající Hanáci už si cenný úspěch sebrat nenechají. V 56. minutě vyslal Konrád skvěle do brejku Káňu, který sice neuspěl, ale Sparta pak brzy zariskovala s power play, čehož využil Kunc.

Ohlasy trenérů

Josef Jandač (Sparta): „My jsme celé dnešní utkání valili bohužel do kopce. I když začátek nebyl úplně špatný, jak jsme potom dostali poměrně rychle po sobě dva góly, tak víme, že Olomouc je hodně urputné mužstvo, které dobře brání. Nebyli jsme schopní se prosadit. Asi nejlepší třetinou byla ta druhá, kdy jsme měli nějakou střeleckou převahu, ale bezchybný Konrád nám nic nedovolil. A my jsme mu to ani nijak neztížili, nebyli jsme ve správný čas na správném místě a nepomohli jsme si ani v přesilovkách. Utkání se nám vůbec nepovedlo, ale pokusíme se to hodit za hlavu a připravit se dobře na Hradec Králové.“

Zdeněk Moták (Olomouc): „Musím říct, že mám radost. Přijeli jsme dnes vlakem a když jsme byli v Olomouci na nádraží, nějaký člověk tam po nás řval, ať něco hrajeme, tak doufám, že jsme udělali radost i jemu. Podali jsme dnes kvalitní výkon. Přežili jsme úvodní nápor Sparty v prvních pěti minutách, její nátlakovou hru do útoku i přesilové hry. To myslím, že bylo zásadní pro celý vývoj utkání. Až na pár situací jsme Spartě dobrou obrannou hrou nedovolili vstřelit branku. Velké absolutorium zaslouží celé mužstvo v čele s brankářem Braňem Konrádem.“

SESTŘIH: Sparta Praha - Olomouc 0:3. Lídr doma bez branek, hrozí mu ztráta první příčky

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 07:42. Kolouch, 09:02. Handl, 57:04. Kunc Sestavy Domácí: Machovský (Salák) – O. Němec, Němeček, Košťálek, Polášek, M. Jandus, Tomáš Dvořák – Kudrna, Tomášek, Rousek – Řepík, Horák, Sobotka – Forman, Pech, Říčka – Dvořáček, Sukeľ, Vitouch – Zikmund. Hosté: Konrád (Lukáš) – A. Rutar, Ondrušek, Dujsík, Vyrůbalík, Valenta, Švrček – Bambula, J. Knotek, J. Káňa – Kunc, Nahodil, Klimek – Handl, Strapáč, Ostřížek – Olesz, Kolouch, Burian – Gřeš. Rozhodčí Robin Šír, Luděk Pilný – Jakub Frodl, Vít Komárek Stadion O2 arena, Praha Návštěva bez diváků diváků

Vítězný obrat dokonal Kalus

V první šanci zápasu se ocitl hostující obránce Pyrochta, ale z ideální pozice mezi kruhy trefil jenom Krošeljovy betony. Na druhé straně jel sám na branku Šťastný, ale obránce mu nedal klid v koncovce, a střela tak šla mimo. Do vedení šli domácí dvě vteřiny po polovině úvodní třetiny, když se z levého kruhu trefil přesně do „šibenice“ obránce Bernad.

Druhá třetina přinesla vyrovnání Vítkovic, když se v 25. minutě zamotal při bránění puk pod nohama Claireauxovi a pohotový Lakatoš už neměl se vstřelením gólu mnoho práce. Pak nezachytil za brankou puk vyjetý Krošelj, ten se dostal až ke Kalusovi, který ho uklidil do odkryté klece a hosté rázem vedli 2:1.

Třetí část se hrála ve svižném tempu, ale oba celky pozorně bránily, takže žádné výrazné šance k vidění nebyly. Osm minut před koncem se tlačil do zakončení Šťastný, ale Svoboda byl opět na svém místě. Domácí se ještě v závěru pokoušeli o vyrovnání v šesti, ale gól se jim vstřelit nepodařilo. Mladá Boleslav tak podruhé za sebou prohrála, i nadále je ale třetí.

Ohlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Dnes Vítkovice vytěžily z minima maximum. Moc velkých šancí neměly, jenom na začátku zápasu. A pak jsme dostali dva zbytečné góly. U prvního máme puk na hokejce a u druhého ani nevím, co se brankáři za brankou stalo. Oby góly byly darované. Pak už jsme se tam přes jejich zahuštěnou obranu nedostali. Vítkovice dnes byly šťastnější.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Jsem rád, že kluci pokračují v dobrých výkonech z minulých zápasů. Byli jsme dobře organizovaní v útoku i v obraně, dobře nám chytal gólman a mohli jsme hrát na všechny pětky až do konce zápasu, což je také plus. I body jsou pro nás velice cenné.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Vítkovice 1:2. Kiksy Středočechů darovaly hostům výhru

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:02. Bernad Hosté: 24:09. Lakatoš, 27:52. M. Kalus Sestavy Domácí: Krošelj (J. Růžička) – Ševc (C), Allen, Dlapa, Šidlík, Bernad, Fillman, Vacík – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – J. Strnad, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Galvinš, Gewiese, Pyrochta, L. Kovář, Koch, R. Černý, L. Doudera – L. Krenželok (C), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Dej, Stach, Schleiss. Rozhodčí Jeřábek, Vrba – Ganger, Klouček Stadion

Strach o útočníka Motoru! Gille skončil na nosítkách

Domácí byli přitom v úvodu aktivnější a dostávali se do výraznějších příležitostí. Již při prvním střídání se pokoušel zakončit Slováček, sám před brankářem Pavelkou neuspěl Holec. Dvěma střeleckými pokusy v rychlém sledu se prezentoval Doležal, jenž se však neprosadil ani ze samostatného nájezdu na konci první třetiny.

Ve druhé části se několikrát předvedli brankáři Čiliak a Pavelka, jako první kapituloval slovenský gólman ve službách Motoru. Ve 27. minutě nedokázal Gilbert vyvézt kotouč z obranného pásma a hosté zareagovali rychlou kombinací, na jejímž konci byla přesná střela Knota.

Záhy přišel další trest za ztrátu puku ve středním pásmu. Liberečtí se bleskově přesunuli do útoku a střelou bez přípravy po křížné přihrávce zvýšil Jelínek. Trenéři Motoru sáhli po oddechovém času, ale jejich svěřenci zůstávali v hluboké defenzivě. Přispělo k tomu vyloučení Plášila.

Přesto se domácím podařilo snížit, když Pavelku překonal ve 36. minutě v přesilové hře Toman. Ještě ve druhé třetině však Severočeši opět vedli o dvě branky, hosty uklidnil Musil.

Na začátku třetí části při odchodu na střídačku zbytečně fauloval Jonák a hosté bleskově potrestali jeho vyloučení, tvrdou střelou se prosadil Vlach. Při dalším oslabení mohli domácí snížit, Jonák ale přečíslení ideálně nezakončil. A tak se prosadili opět hosté, v 56. minutě zvyšoval na 5:1 Šír. Poslední slovo měl domácí Štencel, jenž si tak připsal první gól v dresu Motoru.

Stínem utkání bylo zranění domácího útočníka Villeho, jenž ve 34. minutě skončil na nosítkách po srážce se soupeřem v rohu kluziště.

Ohlasy trenérů

Václav Prospal (České Budějovice): „Taková porážka bolí, měli jsme to rozehrané dobře. První třetina mohla skončit 2:0 pro nás. Těšilo mě, že jsme byli schopní bruslit a hrát, jenže dobré týmy jako Liberec trestají chyby. Od druhé třetiny jsme začali ztrácet kotouče a soupeř to potrestal. My jsme to nedokázali nahradit naší produktivitou. Hosté vyhráli zaslouženě.“

Patrik Augusta (Liberec): „Jsme rádi za vítězství, vůbec to nebylo jednoduché. Hlavní rozdíl byl v produktivitě. Na můj vkus měl soupeř ze začátku spoustu šancí a přečíslení. Od druhé třetiny jsme se zlepšili, dokázali kontrolovat puk a byli produktivní.“

České Budějovice - Liberec: Ville se nezvedal po hitu od Špačka. Led opouštěl na nosítkách

SESTŘIH: České Budějovice - Liberec 2:5. Tygři na jihu Čech kralovali od druhé třetiny

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:31. Toman, 56:50. Štencel Hosté: 26:30. Knot, 28:44. P. Jelínek, 37:42. A. Musil, 41:07. J. Vlach, 55:27. Šír Sestavy Domácí: Čiliak (Strmeň) – Vydarený (C), Plášil, Štencel, Slováček, Lytvynov, Kubíček – Jonák, D. Voženílek, Holec – M. Novák (A), R. Přikryl, Z. Doležal – Beránek, Toman, P. Novák – Ville, Gilbert, Alderson. Hosté: J. Pavelka (Kváča) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), Bulíř, Lenc – Najman, Gríger, A. Musil – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – D. Špaček, Šír, Rychlovský – Průžek. Rozhodčí Svoboda, Šindel – Pešek, Malý Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva Bez diváků diváků

Triumf v derby vystřílel matador Skuhravý

V sestavě hostů opět chyběl kapitán Gulaš. Do první šance se dostal hostující Straka, tentokráte ale ještě přesně nezakončil. Na druhé straně Frodlovu pozornost nadvakrát prověřil Flek. V 9. minutě se mohl poprvé mezi extraligové střelce zapsat debutující dorostenec Sapoušek, ale po odvážném průniku trefil jen lapačku strážce plzeňské branky.

Skóre se tak poprvé měnilo až ve 12. minutě, když nenápadná Strakova střela po ledě propadla Novotnému mezi betony. Ve 14. minutě Vráblík tvrdě dohrál u mantinelu Fleka, který po jeho zásahu zůstal otřesený ležet na ledě. Plzeňský obránce si za svůj zákrok vedle menšího trestu odnesl i desetiminutový osobní.

Hned na začátku druhé části mohl Suchý navýšit vedení Plzně, ale jeho střela skončila jen na tyči karlovarské branky. Škodovka se dočkala ve 26. minutě, když po přesné nahrávce Kodýtka bekhendovou střelou překonal Novotného Malát.

O minutu později si ale Vildumetzem nahozený puk zpoza branky Frodl nešťastně srazil za svá záda a odstartoval tak obrat domácích. Vstřelená branka dostala karlovarské hráče do zápasu výsledkově i herně.

Když ve 32. minutě Skuhravý prudkou střelou vyrovnal, začala Energie svého soupeře přehrávat. Při vyloučení Jiříčka ve 34. minutě to byl opět Skuhravý, kdo přesnou střelou otočil vývoj zápasu a ukončil Frodlovo účinkování v něm.

Do plzeňské branky se místo něj postavil Pavláta a ani on však dlouho nevydržel s čistým kontem. Ve 39. minutě efektní zadovkou vyslal Kohout do samostatného nájezdu Fleka, který přiblížil domácí výhře.

Ve třetí třetině domácí aktivní obranou nepustili Plzeň do větších příležitostí a když už byl Novotný překonán, tak domácí zachránila tyč jako v 53. minutě po střele Poura. Zdramatizovat duel se hostům nepodařilo ani při závěrečné power play.

Ohlasy trenérů

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Do utkání jsme vstoupili špatně, celou první třetinu jsme byli slabší v soubojích, Plzeň nás přetlačovala a přehrávala, byla silnější, zarputilejší a zaslouženě šla do vedení. Na začátku druhé třetiny jsme v tom ještě chvilku pokračovali, zbytečně jsme si nechali soupeře odskočit o dvě branky. Jsem rád, že jsme potom zvedli hlavu a ve druhé třetině jsme zápas otočili paradoxně zbraněmi, kterými nás vždy přehrával soupeř: protiútoky a rychlým otáčením hry ve středním pásmu. Z toho jsme dali tři branky a otočili zápas. Potom jsme již poctivou defenzivní prací výsledek kontrolovali a nepouštěli jsme soupeře do žádných větších šancí a když, tak nás výborně podržel gólman Novotný.“

Ladislav Čihák (Plzeň): „Podařil se nám vstup do zápasu, myslím, že první třetina byla v našem podání o trošičku lepší. Ve druhé třetině přišel zkrat sedm osm minut, otočený zápas z našich jasných chyb a můžeme si za to sami. Třetí třetinu jsme se to snažili dohnat, v přesilovkách jsme si ale nepomohli a bohužel jsme dnes prohráli. Jde to jen za námi.“

SESTŘIH: Karlovy Vary - Plzeň 4:2. Skuhravý řídil obrat Energie v derby

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 26:29. Vildumetz, 31:33. Skuhravý, 33:45. Skuhravý, 38:16. Flek Hosté: 12:00. Straka, 25:37. Malát Sestavy Domácí: F. Novotný (Habal) – D. Mikyska, Šenkeřík, Weinhold, Plutnar, Zábranský, Pulpán (A), Kowalczyk – Flek, Černoch, Kohout – Hladonik, Kulich, T. Mikúš – Sapoušek, Skuhravý (C), Vondráček (A) – Redlich, Vildumetz, Osmík. Hosté: Frodl (34. Pavlát) – Kvasnička, Čerešňák (A), Budík, L. Kaňák, Vráblík, Jiříček, Houdek – Straka (C), Suchý, Dočekal – Pour, M. Lang, Rob – Kracík (A), Malát, Přikryl – Kodýtek, P. Musil, Kantner. Rozhodčí Hodek, Pražák – Lhotský, Svoboda Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Skvělý Pavlík třemi body zařídil Hradci výhru

První velkou šanci měl v páté minutě domácí Pospíšil, který se natlačil před gólmana Štěpána Lukeše, ale nestačil zakončit. Litvínov byl dlouho aktivnější, ale Mountfield se úspěšně bránil. Do první větší možnosti hostů se dostal ve 13. minutě v přečíslení dvou na jednoho Jergl, ale minul.

Vzápětí se ale hosté už radovali, když Pavlíkovu přihrávku před branku srazil hokejkou do vlastní branky Kudla. Oba pak byli i klíčovými postavami při zvýšení hostů na 2:0 v 15. minutě. Kudlovou vyloučení potrestal Pavlík už po šesti sekundách střelou od modré čáry.

Hradec Králové vytěžil branku i z druhé přesilové hry. Po 40 sekundách druhé části se přesně s návratem na ledě Martina Hanzla, který odpykával trest za příliš mnoho hráčů na ledě, prosadil z dorážky po Pavlíkově střele Koukal.

Snížit mohl vzápětí František Lukeš, ale ztroskotal na bratrovi Štěpánovi. Ve 36. minutě hradeckého gólmana nepřekonal ani Hanzl, ale 111 sekund před koncem druhé části už přišel o čisté konto. Z pravé strany od mantinelu jej překonal obránce Irving.

Na začátku třetí třetiny nebezpečné pálil František Lukeš a ve 47. minutě domácí snížili při Gasparově vyloučení na rozdíl jediné branky. Jarůšek ještě neuspěl, ale chvíli později se po Hüblově asistenci prosadil před brankou bek Ščotka.

Perretův únik pak stihl zmařit vypíchnutím puku Irving. Hosté potom odolali při dvou Šaldových vyloučeních. Při tom druhém 152 sekund před koncem sáhli domácí k power play, ale Štěpán Lukeš odolal a Litvínov ze své velké střelecké převahy v utkání 44:11 nevytěžil ani bod.

Ohlasy trenérů

Vladimír Országh (Litvínov): „Po zápase jsou to smíšené pocity. Na jednu stranu nemáme žádné body, na druhu stranu jsme neodehráli vůbec špatný zápas. Soupeř nás vytrestal. První gól jsme si dali vlastní a potom nás dvakrát potrestal v přesilových hrách. Za stavu 0:3 mužstvo šlapalo, šlo si za dobrým výsledkem. Dotahovali jsme, ale nakonec jsme na body nedosáhli. Měli jsme hodně střel, ale soupeř dobře pokrýval předbrankový prostor a moc jsme se nedostali k dorážkám. Je to velká škoda, protože za dnešní výkon bychom si minimálně bod zasloužili.“

David Kočí (Mountfield HK): „Dnes to byl těžký zápas pro nás. V první třetině mám moc nešly nohy a soupeř měl mnohem lepší pohyb. My jsme ale i přesto dokázali odskočit na 2:0, což nám obrovsky psychicky pomohlo. Ve druhé třetině se nám podařilo odskočit na 3:0, pak jsme si to chtěli nějak pohlídat a dostali jsme se do problémů ve třetí třetině první vyloučením. Soupeře jsme tím dostali na koně a snížil na 2:3. Naštěstí jsme si výsledek dokázali pohlídat ke konci utkání, kdy jsme perfektně ubránili poslední oslabení a i při hře soupeře v šesti.“

SESTŘIH: Litvínov - Mountfield HK 2:3. Verva nabrala třígólové manko, pak dotahovala marně

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 38:09. Irving, 46:29. Ščotka Hosté: 12:49. F. Pavlík, 14:42. F. Pavlík, 20:40. Koukal Sestavy Domácí: Zajíček (Godla) – Balinskis, Cibulskis, Demel, Kudla, Irving, Ščotka – Pospíšil, V. Hübl (C), F. Lukeš – L. Stehlík, Gerhát, Látal – P. Zdráhal, M. Hanzl (A), Jarůšek – M. Havelka, Helt, Zygmunt – Slavík. Hosté: Š. Lukeš (Mazanec) – Graňák, Nedomlel (A), F. Pavlík (A), Šalda, Gaspar, Čáp, Váchal – Perret, Koukal, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, M. Zachar – Lev, Cingel, Smoleňák (C) – R. Pilař, Kevin Klíma, Kelly Klíma. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov

O třineckém nástupu na trůn rozhodla druhé třetina

V sestavě Dynama chyběl z osobních důvodů elitní centr Tomáš Zohorna a na ofenzivní síle domácích se to projevilo. Po úvodních šancích změnil bezbrankový stav Roman, který tečoval Adámkovu střelu od modré. Gól slovenského útočníka ale musel potvrdil videorozhodčí, neboť Roman puk zasáhl na hranici hry vysokou hokejkou.

Oba celky se následně mohly prosadit v přesilových hrách, Barulin i Štěpánek byli ale pozorní. Ve 23. minutě hosté své vedení zvýšili, když po Gernátově přihrávce přesně zakončil opět Roman. Šance na bodový zisk domácích následně klesly po Marcinkově zásahu ve 25. minutě.

Východočechy na chvilku vrátila do hry Poulíčkova branka v oslabení, v pokračující přesilové hře ale získal zpět tříbrankový náskok Třinci Rodewald. Navíc vzápětí byl vyloučen Mikuš a hosté se opět prosadili v početní výhodě, od modré čáry přesně střílel Gernát.

Slovenský reprezentant a nejproduktivnější bek soutěže se prosadil i ve třetí části. Tentokrát překonal již brankáře Kloučka, jenž na posledních dvacet minut nahradil Barulina. Hosté byli lepší a mohli přidat i další góly, poslední slovo však měl domácí Kousal, jenž v 60. minutě bleskově využil přesilovku pět na tři.

Oceláři tak po hladké výhře využili i zaváhání Sparty a mají na Pražany na prvním místě náskok jednoho bodu. Slezané vyhráli desátý z posledních jedenácti zápasů.

Ohlasy trenérů

Richard Král (Pardubice): „Dnes se nám zápas absolutně nepovedl. Šance, které jsme si vytvořili v první třetině, jsme zase chtěli sehrát do prázdné branky. Třinec využil většinu svých šancí, pak už je to s takovým soupeřem těžké. První branka byla šťastná teč, za druhou stálo naše špatné rozehrání hráčů, při třetí jsme jim přihráli. Prostě dnes byl den blbec, to se stává a my to musíme hodit za hlavu. Za dva dny máme další zápas, tak se v tom nesmíme moc utápět.“

Václav Varaďa (Třinec): „Těší mě konečný výsledek, myslím, že jsme hráli velice dobře. Byli jsme produktivní, dali krásné góly. První z nich nám hodně pomohl, dodal nám sebevědomí do dalších minut. I když jsme inkasovali v naší přesilové hře, tak jsme ve druhé třetině kontrolovali průběh utkání a když už jsme domácím nabídli nějaké příležitosti, tak si s nimi Kuba Štěpánek poradil. Se třemi body tedy panuje na naší straně velká spokojenost.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 32:45. Poulíček, 59:22. R. Kousal Hosté: 08:50. Miloš Roman, 22:58. Miloš Roman, 24:21. Marcinko, 33:18. M. Stránský, 36:01. Gernát, 46:33. Gernát Sestavy Domácí: Barulin (41. Klouček) – Mikuš, J. Zdráhal, J. Kolář (A), Nakládal (C), Ďaloga, Hrádek, Bučko – R. Kousal, O. Roman, Camara – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – A. Kosticyn, Pochobradský, Tybor – L. Horký, Zeman, Kusý. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Rodewald – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Hrňa – Dravecký (A). Rozhodčí Hejduk, Kika – Ondráček, Špůr Stadion enteria arena

Divoká palba ukončila Brnu bídnou domácí sérii

Brno porazilo Zlín i počtvrté v sezoně a v tabulce mu patří i nadále deváté místo, Berani nenavázali na středeční výhru s Boleslaví, v tabulce jsou třináctí a na dvanácté místo, zajišťující postup do předkola play off, ztrácí už třináct bodů.

Lepší úvod si Brno nemohlo přát. Hned první útočná akce skončila za Hufovými zády. Holík zatáhl puk po pravém křídle, před brankou našel volného Muellera a po 19 vteřinách se poprvé měnilo skóre. Ani druhá trefa na sebe nenechala dlouho čekat. Plášek šikovně tečoval střelu Hollanda a domácí vedli po necelých pěti minutách o dvě branky.

Rychlý náskok přinesl na jejich hokejky klid, dobrou kombinaci i pohyb. Další šance na zvýšení náskoku měli postupně Holík, znovu Plášek a také Klepiš. Zlín působil hodně zakřiknutě a v první třetině si vytvořili několik střeleckých příležitostí až v samotném závěru.

Ve druhé třetině si Kometa vytvořila místy až drtivý tlak, dlouhé minuty byla usazena v obranném pásmu Zlína, ale gólově se neprosadila. Hosté kontrovali jen slibnou akcí a nepřesnou koncovkou Karafiáta, ale pak doplatili na dvě vyloučení.

Nejprve se prosadil v bezprostřední blízkosti kapitán Zaťovič a pak Zámorský prostřelil Hufa z prostoru před modrou čarou. Gól malé zlínské naděje pak rovněž v přesilovce dal v závěru třetiny Vopelka.

Jenže domácí žádné zdramatizování nepřipustili. Krásnou individuální akci zakončil perfektním blafákem Klepiš, další góly přidali v rychlém sledu Vincour s Vojtěchem Němcem, podruhé se trefili Zaťovič i Mueller. Hosté si spravili chuť alespoň dvěma góly, které ale upravily skóre jen kosmeticky. Brno tak bodovalo i ve třetím zápase po reprezentační přestávce.

Ohlasy trenérů

Jan Zachrla (Kometa): „Výsledek hovoří jednoznačně. Věděli jsme, že Zlín hrál tři zápasy dobře, ale my jsme dnes byli produktivní. To byla alfa i omega úspěchu. Celý zápas jsme měli pod kontrolou. Těší nás nejen vysoké vítězství, ale i chuť do hry celého týmu. To spolu souvisí, jsou to spojené nádoby. Ukončili jsme domácí sérii bez výher, ale my to zase tak moc nebrali. Chtěli jsme vyhrát každý zápas. Dnes nás výkon samozřejmě potěšil, ale musíme zůstat nohama na zemi.“

Martin Hamrlík (Zlín): „Podali jsme ostudný výkon a zaslouženě jsme prohráli. Začalo to dvěma rychlými góly v úvodu zápasu, vezlo se to s námi od začátku, už od něj bylo všechno špatně. Nenavázali jsme na kvalitní a koncentrovaný výkon z předchozího duelu. Brno nás přebruslilo, přehrálo ve všech směrech. Každý z našeho týmu si tam dělal, co chtěl a napadalo nám to tam. Ani jsme nestihli vystřídat Hufa a ušetřit ho takové nakládačce. Za góly nemohl, na mladého Kořénka by to bylo moc. Spíš jsme čekali na konec. Popravdě řečeno, s takovým výkonem šanci na postup do play off nemáme. Musel by se stát zázrak.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:19. Mueller, 04:16. Plášek ml., 33:51. Zaťovič, 36:03. Zámorský, 43:46. Klepiš, 46:53. V. Němec, 47:32. Vincour, 49:48. Zaťovič, 54:45. Mueller Hosté: 39:42. Vopelka, 48:30. Kubiš, 52:27. Fořt Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Plášek ml., V. Němec, Klepiš (A) – Valský, Rákos, Vincour – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: Huf (Kořének) – Řezníček, Gazda, M. Novotný, Ferenc, Žižka (C), Suhrada, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt (A), Vopelka – Sebera, Honejsek, Šlahař – Köhler, Chludil, Dufek – J. Ondráček, Karafiát, Dobiáš. Rozhodčí Pešina, Obadal – Zíka, Šimánek Stadion DRFG arena