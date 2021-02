Recidivista Kosticyn: za tvrdý faul další flastr, chce podat odpor

Šestatřicetiletý bývalý hráč Montrealu či Nashvillu se v pátek v domácím duelu s Třincem (2:6) opět provinil ve svém třetím zápase po odpykání trestu za faul na Rutara. Původně měl přijít o sedm kol, ale disciplinární komise trest po odvolání na základě nových záběrů snížila.

Musila srazil Kosticyn ve 33. minutě poté, co třinecký zadák přejel útočnou modrou čáru. Sudí Oldřich Hejduk a Adam Kika mu vyměřili trest na dvě plus deset minut za zásah do hlavy a krku. Na základě podnětu Ocelářů se jím pak zabýval ve zkráceném řízení předseda disciplinárky Viktor Ujčík.

"Vedl svůj zákrok zcela mimo zorný úhel protihráče a bez snahy hrát nebo získat kotouč. Vědomě využil zranitelného postavení protihráče, který se na střet nemohl žádným způsobem připravit, přičemž postupoval s jediným cílem ho zasáhnout a pro dosažení vyšší razance bezprostředně před střetem přenesl váhu na levou brusli," uvedl v tiskové zprávě Ujčík.

Při stanovení trestu přihlédl k tomu, že byl Kosticyn za stejný přestupek nedávno disciplinárně trestán, ale i k faktu, že Musil utkání bez zranění dokončil. "Vzhledem k nebezpečnosti, způsobu vedení a intenzitě zákroku se zákrok, ačkoli při něm nedošlo k přímému zásahu hlavy nebo krku protihráče, vymyká charakteru přestupků, jejichž potrestání je výhradně v kompetenci rozhodčích," doplnil Ujčík, který označil zákrok za napadení.

Stejné to bylo u podobného zákroku na Rutara. Nejdříve jej podle dostupných záběrů posoudil jako zásah do hlavy nebo krku, ale na základě nových to disciplinární komise překvalifikovala také na napadení. Rutar, jemuž se ale do Kosticynova nárazu připletla jeho vlastní hokejka, utrpěl zlomeninu nosu.

Kosticyn nenastoupil dnes proti Litvínovu a nemůže hrát ani v úterý v Hradci Králové. Do hry se může vrátit v pátek na ledě Mladé Boleslavi. V Pardubicích je měsíc, Dymamo ho angažovalo po předčasném konci angažmá v Nižněkamsku v KHL. Za ruský klub v tomto ročníku odehrál 24 zápasů s bilancí dvou branek a osmi asistencí. V extralize stihl zatím sedm utkání a připsal si šest bodů za gól a pět přihrávek.

"Jelikož klub nesouhlasí s verdiktem disciplinární komise, dohodli jsme se s Andrejem Kosticynem, že podá odpor proti tomuto rozhodnutí. Dle pravidel totiž klub nemá právo podat odpor, učinit tak musí postižený hráč," řekl klubovému webu sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický. "Jsme toho názoru, že se Andrej Kosticyn nedopustil žádného přestupku proti pravidlům a s uvedeným vysvětlením rozhodnutí předsedy disciplinární komise klub ani hráč nesouhlasí", dodal Salfický.

Účastník devíti mistrovství světa Kosticyn má za sebou 398 utkání v NHL, v KHL hrál také za Čeljabinsk, Nižnij Novgorod, Soči, Kunlun Red Star a Dinamo Minsk.

