Start Rutara udivil. Mazanec? Napište, že bych si přál Eliáše, řekl Varaďa

Nebývá zvykem, aby hosté při příjezdu na stadion na domácí soupisce hledali jméno teenagera. Tím spíš, když jde o silný Třinec, jenž se pyšní famózní formou. Pozor, není to myšleno nijak špatně. Slezané Rutara na papíře nelovili proto, že by měli obavy. Spíš ze zvědavosti, jak dopadl po Kosticynově zákroku, za který Bělorus vyfasoval v prvním verdiktu disciplnárky sedm zápasů stop.

Resumé: byl tam. Čtyřka na dresu, první obranná dvojice vedle zkušeného Jiřího Ondruška. Jen ta mřížka na helmě byla novinkou. V devatenácti už ji Rutar nosit nemusí, ale holt zlomený nos...

Pardubice - Olomouc: Kosticyn mimo hru poslal k zemi Rutara a zamířil pod sprchu

„Trošku jsem byl překvapený, že proti nám hned nastoupil, čekal jsem nějaký otřes mozku,“ přiznal upřímně třinecký Ondřej Kovařčík a druhým dechem dodal: „Ale samozřejmě jsem rád, že mu nic není a hraje. Vypadalo to ošklivě.“

Úsměvné bylo, že Rutarův start překvapil nejen soupeře, ale i vlastní spoluhráče. Ve středu, den po duelu v Pardubicích, dostali Hanáci volno, takže situaci mohli těžko odhadovat. Ani pak, když už mladíčka omrkli, ho však někteří v sestavě nečekali.

„Myslel jsem, že si dá třeba minimálně víkend oraz. Áda se ale ukázal jako tvrdý chlap, který má tuhý kořínek. Naprosto suverénně se s tím popasoval. Klobouk dolů. Jsem rád, že se k tomu takhle staví a má chuť hrát, i když není úplně fit,“ chválil Vilém Burian svého parťáka, který pochází z Jeseníků.

Web iSport.cz prosil olomoucký klub o pozápasový rozhovor s Rutarem. PR úsek Mory se však omluvil, že mediální publicity už tento týden bylo dost. „Navíc má šrámy v obličeji,“ dovysvětlil kouč Jan Tomajko, že zřejmě ani sám hráč se momentálně nechce nikde moc vystavovat.

„Jedno velké štěstí je, že je Adam dobře stavěný, silový, protože jiní naši hráči by asi dopadli daleko hůře. Takhle naštěstí ta zranění kromě zlomeného nosu nejsou až tak vážná. Nicméně samozřejmě jsme jeho start řešili s ním a doktory. Kdyby se necítil, nehrál by,“ dodal Tomajko.

Nakonec byl u toho, když Mora v polovině zápasu nad favoritem vedla 2:0. Nejdřív Knotkova teč, pak Burianův únik a s Oceláři to vypadalo, že pětizápasová šňůra v „plecharéně“ zhasne. Duel se lámal při další Nahodilově šanci, po jejím neproměnění se vývoj začal otáčet.

Nejlepší snajpr soutěže Matěj Stránský, jehož čeká s národním týmem turnaj ve Švédsku, snížil a bráchové Kovařčíkové ve třetí části obrat dokonali. Nejdřív Michal, pak Ondřej. Jejich lajna s dalším reprezentantem Michaelem Špačkem (dvě asistence) šlapala jak švýcarské hodinky. „No nemůžu si stěžovat!“ smál se střelec vítězné branky Ondřej. „Špaček je hráč špičkových kvalit, který má na NHL. Výborný hokejista, má přehled, dokáže vytvořit šance. Užívám si to.“

Jediným negativem nakonec pro Třinecké byla ztráta Jana Jaroměřského (zranění v dolní části těla) a Daniela Kurovského (obličej), Oba během utkání zamířili na vyšetření do olomoucké nemocnice.

Závěrečným tématem byl možný příchod Marka Mazance do bohaté organizace, trenér Václav Varaďa však námluvy s brankářem Hradce Králové popřel. „Já s ním určitě nejednám. Ani s Gulašem, ani s Prospalem, ať mi dělá asistenta. S Jaromírem Jágrem taky nejednám, jsem jen rád, že se občas zkontaktujeme. Ale přál bych si třeba Patrika Eliáše, to můžete napsat. Jinak k tomu nemám co říct,“ mrknul šibalsky a dobře naladěný odešel do autobusu.

SESTŘIH: Olomouc - Třinec 2:3. Bratři Kovařčíkovi zařídili Ocelářům obrat

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:57. J. Knotek, 26:08. Burian Hosté: 28:04. M. Stránský, 44:54. M. Kovařčík, 47:07. O. Kovařčík Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – A. Rutar, Ondrušek (A), Dujsík, Vyrůbalík (C), Valenta, Švrček – Ostřížek, J. Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil, Kunc – Burian, Strapáč, Gřeš – Olesz, Kolouch, Handl. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Freibergs, M. Adámek, Jaroměřský – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – M. Kovařčík, Špaček, O. Kovařčík – Hrehorčák, Marcinko, Kurovský – Kofroň, Roman, Hrňa – Dravecký (A). Rozhodčí Hejduk, Micka – Rampír, Špringl Stadion Zimní stadion Olomouc

