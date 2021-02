Šéfka Sparty: K přerušení extraligy není důvod. Pravidla lze i zpřísnit

Útočník David Tomášek (vpravo) se do Sparty vrátil z reprezentační akce ve skvělé formě. Čtyřmi body sestřelil Liberec • Michal Beranek / Sport

Olomoucký útočník Rostislav Olesz se snaží dostat do pásma Sparty přes beka Davida Němečka • ČTK / Šulová Kateřina

Sparťan Adam Polášek dopravuje kotouč do brány Štěpána Lukeše • Michal Beránek / Sport

Extralize hrozí plošná uzavírka, podobná jako byla na jaře. „Vyplývá to z informací, které se dozvídáme. Mohlo by to dopadnout tak, že se od soboty na tři týdny zastaví veškerý profesionální sport. K tomu z našeho hlediska není žádný objektivní důvod,“ tvrdí Barbora Snopková Haberová, generální manažerka Sparty.

Hokej žije v bublině od podzimního rozvolnění. Diváci nesmějí do hledišť, aktéři smějí s médii komunikovat na dálku nebo za dodržování přísných opatření. Týmy se pravidelně testují, restrikce, jak jsou nastavené, fungují bez problémů.

„Každý den se objevují jiné počty nakažených, vláda na to reaguje a my musíme reagovat na ni. Nedokážeme si představit, že bychom se teď měli zastavit, protože z našeho pohledu máme nula pozitivních případů nebo jen promile v celé extralize. Sparta jako tým si tím prošla už v srpnu. Od začátku testování jsme provedli od začátku povinného testování 1500 testů, tedy velmi mnoho, aniž bychom měli jediný záchyt, což je neskutečné. Řídíme se podle veškerých pravidel, která nám svaz a ministerstvo zdravotnictví určily. Musím říct, že se všichni chováme zodpovědně a funguje to, jak je vidět, protože jsme žádný výskyt neměli,“ pokračuje šéfová Sparty.

Už během podzimní vlny, kdy se z nařízení vlády zastavily profesionální soutěže a nesmělo se ani trénovat, se argumentovalo tím, že se do té doby promořily víc než tři čtvrtiny hráčů, trenérů a dalších lidí v klubech. Ani teď extraliga nevidí logický důvod, proč by měla jít znovu do odstávky.

„Situace od té doby pokročila, tehdy ještě neprobíhalo testování jako teď. Jsme připraveni zajistit, aby se liga nezastavila a dohrávala se. Mluvili jsme s několika dalšími kluby v extralize a jsme připraveni pravidla i zpřísnit tak, že budeme testovat antigenními testy každých 48 hodin a ne dvakrát do týdne jako dosud. Stejně hrajeme bez diváků, tam by pro nás nenastala žádná změna,“ tvrdí Snopková Haberová.

Extraliga zatím sleduje vývoj, je to pro ni nová informace. Vláda chce údajně prosadit prodloužení nouzového stavu a vyjednává o něm s opozicí. Za takové situace totiž může zavádět plošná opatření bez odůvodnění, zatímco připravovaný pandemický zákon jí to nedovoluje a nutí, aby každou restrikci vysvětlila. Přesto v okamžiku, kdy se v hokeji objevily za několik měsíců pravidelného testování dva pozitivní případy, neexistuje logické odůvodnění, proč soutěže zastavovat.

„Vzhledem k tomu, že vláda hodlá zavést tvrdý lockdown nebo silnější opatření, za sebe řeknu, že kdy lidé mají zůstat doma, tak proč jim nedat hokejovou zábavu a nehrát nejdůležitější zápasy v sezoně, což je závěr základní části a play off, které se blíží?“ namítá manažerka Sparty.

Do konce základní části zbývají čtyři kola. Zákazem by se extraliga ocitla o rok zpátky. „Pevně věříme, že se to nestane a opravdu se bude hrát a lidi, když už budou muset být doma, budou mít aspoň sportovní zábavu, byť v televizi,“ uzavírá Snopková Haberová.

