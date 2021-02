Trápení jedničky Sparty: Machovský znovu střídán. Přichází o místo?

Před nejdůležitější částí sezony se dostává do velmi nepříjemné situace. Gólman Matěj Machovský, který až do ledna v bráně hokejistů Sparty skvěle držel pozici jedničky, se před blížícím se play off zmítá v krizi. Během února nevychytal Pražanům jedinou výhru. V duelu s Litvínovem (2:4) navíc už potřetí se vztekem přenechával místo zkušenějšímu parťákovi Alexanderu Salákovi. Role trápícího se brankáře se podle trenérů alespoň zatím nemění.

Ve třetím ze čtyř posledních domácích zápasů Sparty proběhl scénář jako přes kopírák. Pražané pod vedením koučů Miloslava Hořavy a Josefa Jandače dovolili soupeřům po ztracených pucích a kiksech v obraně rychle proměnit šance a dostat se do vedení. Ve všech těchto případech byl největší obětí a smolařem s „eskem“ na hrudi brankář Matěj Machovský, který jen jednou stěží dochytal první třetinu a následně přenechal místo Alexanderu Salákovi.

„Léčba“ gólmanem s obrovskými zkušenostmi z KHL hned dvakrát zabrala k parádním obratům (5:4sn s Pardubicemi a 3:2 s Třincem), potřetí proti Litvínovu už však potřebný impuls nepřinesla. Machovský po svém vystřídání ani nedokoukal první třetinu na střídačce a pořádně naštvaný zamířil do šatny, kde málem zbořil přístřešek ve východu. Zbytek duelu, ve kterém sparťané nedokázali hru zdramatizovat, už sledoval na střídačce. Střídajícímu Salákovi dokonce půjčil na chvíli helmu, což nebylo poprvé.

Na Machovského sebevědomí poslední smolné starty nemají ani v nejmenším dobrý vliv. Mohlo by se i zdát, že svou pozici ve Spartě ztrácí, trenéři i hráči ale při brankáři stojí. „Samozřejmě je to pro něj těžké. Musím však říct, že mužstvo trochu nechalo Machyho ve štychu, nepomohli mu lepším výkonem. Na druhou stranu gólmani jsou opravdu psychicky silní a musí se s tím vyrovnat,“ řekl po zápase kouč Hořava, který následně potvrdil, že se role sedmadvacetiletého rodáka z Opavy nijak nemění.

„Zatím to takhle úplně do budoucna neřešíme. Od začátku sezony se s hráči snažíme mít takovou… Nechci říct dohodu, ale prostě vždy řešíme jenom trénink, nebo zápas, který máme před sebou. Až se budeme připravovat na play off, tak to budeme řešit. Všechny zbylé zápasy chceme dohrát naplno, a pak se rozhodne,“ nastínil zkušený stratég.

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 2:4. Výhra Vervy, Hübl nejproduktivnějším hráčem historie

Poslední zápasy gólmanů Sparty Matěj Machovský Alexander Salák Sparta – Pardubice (5:4sn) čas na ledě: 20:00

zásahy: 4

inkasované góly: 3

průměr: 57,2 % Sparta – Pardubice (5:4sn) čas na ledě: 40:00

zásahy: 19 i

nkasované góly: 1

průměr: 95 % Sparta – Třinec (3:2) čas na ledě: 8:27

zásahy: 1

inkasované góly: 2

průměr: 33,3 % Sparta – Třinec (3:2) čas na ledě: 51:33

zásahy: 18 i

nkasované góly: 0

průměr: 100 % Sparta – Olomouc (0:3) čas na ledě: 59:50

zásahy: 26

inkasované góly: 2

průměr: 92,9 % Sparta – Karlovy Vary (3:4sn) čas na ledě: 65:00

zásahy: 20

inkasované góly: 3

průměr: 87 % Sparta – Litvínov (2:4) čas na ledě: 14:38

zásahy: 3

inkasované góly: 3

průměr: 50 % Liberec – Sparta (2:5) čas na ledě: 60:00

zásahy: 31

inkasované góly: 2

průměr: 93,9 % Mountfield HK – Sparta (1:4) čas na ledě: 60:00

zásahy: 32

inkasované góly: 1

průměr: 97 % Sparta - Litvínov (2:4) čas na ledě: 42:50

zásahy: 17

inkasované góly: 1

průměr: 94.4 %

