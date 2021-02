Král padl, ať žije Vanta! Hübl pokořil rekord, kdo mu říkal Gretzky extraligy?

Moc dlouho se s tím nepáral. Po necelé minutě a půl hry poslal Viktor Hübl puk volnému Tomáši Pospíšilovi a ten poprvé opařil Spartu. Asistencí na jeho úvodní gól se litvínovský centr osamostatnil v čele historické tabulky bodování nejvyšší soutěže. V předehrávce 48.kola Tipsport extraligy se svým 809. bodem překonal dosavadního Richarda Krále. „Jsem rád, že se to povedlo. Nebude se to řešit, nebudou se moc ptát. Můžu se soustředit na hokej a na play off,“ pravil skromně po vítězství 4:2.

Už podvacáté Sparta vzdala hold složkám integrovaného záchranného systému a příslušníkům armády. Nastoupila ve speciálních bílých dresech. Těch, jimž byl večer věnován především, jindy bývalo plné hlediště. Pod vlivem situace však muselo zůstat prázdné jak vykradená peněženka. Ale byl to taky hold litvínovskému Viktoru Hüblovi.

Po jeho rekordním zápisu se přerušila hra, na led vstoupili litvínovští trenéři Vladimír Országh a Václav Sýkora, kteří mu předali zlatou hokejku, zlatý puk a dres se jmenovkou číslem 809, který jeho výkon bude připomínat. Král padl, ať žije „Vanta“! Nejproduktivnější hráč domácí soutěže od jejích počátků v roce 1936.

Sparta - Litvínov: Hübl je nejproduktivnějším hráčem ELH v historii! Tento matador nahrál Pospíšilovi, který vymetl horní roh branky, 0:1

„Byl jsem překvapený, nevěděl jsem, co se chystá. Ale snažil jsem se pak soustředit na hokej. Jsem rád, že mi pogratulovali, ale hlavně, že jsme dali gól. Potřebovali jsme body a ty si odvážíme. Jsem člověk, který žije přítomností nebo blízkou budoucností, což je play off. Tím, že spíš, když jsme se do něj minule nedostali. Nevím, může to být moje poslední sezona, ale chci si to užít. Rekordy můžu řešit až po kariéře,“ řekl Hübl, který v této sezoně několik met už pokořil. V počtu bodů během základní části české extraligy přeskočil Petra Lešku, do čela produktivity Litvínova se posunul před Ivana Hlinku.

Na utkání byl přítomen rovněž Josef Řezníček, jenže Hübl tentokrát zaúřadoval tak rychle, že se šéf nejvyšší soutěže nestačil připojit k ceremoniářům, aby mu předal plaketu za extraligu. Navíc po odpoledních zprávách z vlády měl plnou hlavu i jiných starostí, když na extraligu znovu padá stín koronavirových inkvizitorů.

SESTŘIH: Sparta - Litvínov 2:4. Výhra Vervy, Hübl nejproduktivnějším hráčem historie

Podobně jako v O2 Areně přerušovali v NHL zápasy, když překonával rekordy Wayne Gretzky. „Ale tam měli na zápase diváky,“ usmál se Hübl. „Tahle blbá doba tomu nepřeje, bylo by to hezčí, jsem však rád, že se to povedlo. Ovšem vůbec bych neřekl, že jsem Wayne Gretzky české extraligy. Tak mi říkal vždycky ze srandy Radek Duda,“ vzpomněl si oslavenec.

Hold mu vzdal taky trenér Vladimír Országh, poslední v řadě těch, kteří ho vedli. „Viktor je obdivuhodný hráč, dokázal tolik let hrát na tak vysoké úrovni a neplnit žádnou podřadnou úlohu, být oporou mužstva. Dlouho ho nikdo nepřekoná. Viktor je synonymem profesionála, který bojuje, maká pro mužstvo a osobní rekordy až tolik nezajímají. Pro nás neskutečný hráč, náš lídr a nejen litvínovská ikona, ale ikona celé extraligy.“ Hübl už překonal, co se dalo. Ale hotovo určitě nemá. Co ho může čekat dál? V domácí soutěži dal už 390. Dva mu chybím na šestého v historickém pořadí, Petra Tona.

