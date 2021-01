Co je Salák na střídačce, jde mi to, smál se Machovský. Je ve hře Frodl?

Matěji, výhra, čisté konto, poctivý výkon – všechno klaplo?

„Díky bohu dneska jo, musím zaklepat. Věděli jsme, jak Olomouc poslední dobou hraje a že nás čeká extrémně těžký zápas. Do poslední třetiny to bylo vyrovnané, oni nás tlačili, ale my jsme dávali góly. Takže super, spokojenost.“

Chtělo trpělivost a počkat si na první gól?

„Asi tak. Když je to dlouho 0:0, tak to po prvním gólu z vás pak hned spadne a hraje se vám líp. Byl to sice hodně nervózní zápas, takovej uplácanej, ale zvládli jsme to. Ve druhé třetině měli Olomoučáci hodně šancí, ale s klukama jsme to umlátili.“

A poskočili na první místo.

„Zatím se to těžko hodnotí, protože máme o dva zápasy více než Třinec. Samozřejmě jsem rád, že jsme nahoře, ale nijak bych to zatím neřešil. Později se to asi srovná.“

Rovnat se však nepotřebují vaše výkon, podruhé v řadě jste udržel nulu. Cítíte se fajn?

„Suprově! Cesta do Olomouce byla dlouhá, byl to takový zápas ve stylu snad mě to trefí. Ale povedlo se, druhá nula je super.“

A v Olomouci rozhodně ne první, pravidelně se vám tady daří...

„Možná i s Plzní jsem tady něco vychytal, ale měl jsem tu i špatné zápasy. Nicméně co tady vyměnili světla, je to lepší a lepší. Tak doufám, že takhle budu pokračovat.“ (úsměv)

Jak probíhá spolupráce s novým kolegou Alexandrem Salákem?

„Taky super, od té doby, co je na střídačce, tak mi to jde. (směje se) Saša je skvělý kluk, tlačí mě, spoustu věcí probíráme. Já z toho čerpám, tak snad mi to takhle půjde dál.“

Můžete být konkrétnější?

„Obešel ve světě skoro všechny nejlepší ligy, co jsou. Pořád se ho na něco ptám – jaké to je venku a podobně, protože sám se taky chci někam posunout. A on si chce zase prodloužit kariéru a nastartovat se možná ještě k dalšímu dobrému angažmá. Těžíme z toho oba.“

Když se chcete posunout, tak kdy se bude řešit vaše budoucnost?

„To já vůbec nevím, jde to mimo mě. Musím chytat dobře a zbytek přijde sám.“

Olomouc - Sparta: Obr Jurčina udeřil! Výstavní ranou od modré, 0:3

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE