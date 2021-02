Kapitán Smoleňák křičel na tribuně. Hradec vedl Koukal, céčko rád vrátí

Únor bílý, Mountfield sílí! A ono mu to šlape, i když sníh slezl a kolem ledového paláce je bahno. Poprvé v sezoně dokázal zastavit třineckou továrnu na góly, vyhrál 3:2. Vlastně konečně dal taky důkaz, že umí udržet vysokou výkonnost. OK, minule porazil Pardubice, ale Oceláři jsou úplně jiný kalibr. Navíc po dobré práci následovala se silnými pravidelně blamáž. „Každý, kdo byl na ledě, odvedl výborně svoji práci,“ glosoval utkání kapitán Petr Koukal. Céčko prý zase ale rád odevzdá.

Nemohli jste ten řev přeslechnout. „Jóóó,“ znělo od stropu hradecké haly. Silný řev se ozval po třetím gólu Hradce i po závěrečné siréně. Byl to křik kapitána v trestu. Radek Smoleňák nesměl hrát, tak aspoň v civilu prožíval zápas se svojí bandou na dálku. Šéfem týmu se místo něho papírově stal Petr Koukal .

„Už tam byl. Tohle si nenechá vzít,“ odvětil mistr světa z roku 2010 na dotaz, jestli vůbec Smoleňáka teď pustí do kabiny, když s jiným kapitánem Hradec poprvé v sezoně skolil Třinec. Když od novinářů přiletěla otázka, jestli Koukal dostal od Smoleňáka před zápasem nějaké pokyny, tak se hradecký veterán na oko rozohnil: „Ještě aby mi něco před zápasem říkal. Ten se má ode mě co učit, kolik mám za sebou zápasů jako kapitán. Jako to vážně, to by bylo moc, ne? Pánové, se vší pokorou teda,“ rozchechtal se. „Já mu to rád dám zpátky, je kapitán, měl stopku. Ale nějakej pátek jsem to céčko nosil tady i jinde. Vím, kdy je potřeba něco říct, řeknu si to i bez céčka. Pro mě to změna nebyla,“ dodal.

Koukal hrál důležitou roli. Při výsledku 2:2 ho na brankovišti zlikvidoval David Musil, on pak vletěl do brankáře Jakuba Štěpánka. V tu chvíli vypálil Vladimír Růžička a rozhozený gólman nezasáhl. Rozhodčí pak gól chvíli zkoumali u videa a usoudili, že zásah platí. Hradec tak od 44. minuty vedl a nasadil svoji klasiku, kterou umí dobře. Zaklapl vrata.

Mountfield HK - Třinec: Souhra bratří Klímů! Kelly zadovkou připravil gól pro Kevina, 1:1

„Bojovalo se o každý puk, byl to hodně urputný zápas s parametry play off. Hradec to po třetí brance dobře zavřel a my se nedovedli u něj v pásmu pořádně usadit. Pár šancí jsme měli, ale bohužel tam ten vyrovnávací gól nepadl,“ vykládal třinecký obránce Marian Adámek. Na konci při jedné početní výhodě mohl třeba trefit odkrytou bránu Erik Hrňa, ale brankář Mazanec se dobře přesunul k levé tyči. „Ano třeba tady jsme mohli srovnat. Ale někdy to vyjde, jindy ne,“ pokrčil Adámek rameny.

Je znát, jak Hradci roste forma. Z lavičky slyšíte celou dobu pořádný kravál, vidíte, že tahle parta žije spolu. Vřeští, povzbuzuje se. Je nepříjemná. Třinec má obrovskou útočnou kvalitu, ale tu dovedl Mountfield nakonec utlumit. „Mají trochu specifický styl, že jedou takového zanďoura. Ale jakmile získají puk, nebo jsou v útočné třetině, prodají, jak to jsou skvělí hokejisté, kombinují, strkají si to,“ popisoval Petr Koukal. „Většina týmů v lize by už střílela, oni si pořád dávají. Těžko se to brání,“ pokračoval.

Hradec hrál hodně tvrdě, plus blokoval střely. Ale u toho si počínal chytře, neválel se po ledě, hráči zůstávali na bruslích. „Kdybyste s nimi skákali do střel, může to být na škodu. Vletíte tam, oni to utrhnou do prázdný... Celkově byla naše práce v obranné třetině dobrá. A když měli nějaké střely, Mazi je pochytal. Třinec se vždycky dostane ke střelám, Matěj Stránský a další šikovní kluci to prostě umí. Jen bylo důležité, že neměli dorážky,“ dodal ještě Koukal.

Mimochodem, sám šel pracovitostí příkladem. V 38 letech klasicky chodí proti pukům, nevyhýbá se jim. Domů odcházel bolavý, když ho trefila střela do kolena. Zápas ovšem dohrál. „Snad dobrý, uvidíme, co to udělá,“ mávl rukou. „Ale teda... Nečekal jsem, že to vystřelí,“ rozesmál se, že tuhle ránu úplně blokovat neplánoval. „Ale v pohodě. Aspoň mám jeden bod do Radegast Indexu,ne?“ chechtal se dál. Mountfield je teď čtvrtý. Cennou výhrou se dostal na pozici, po které dlouho pase.

SESTŘIH: Mountfield HK - Třinec 3:2. Série výher Ocelářů skončila, rozhodl Růžička

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:54. Kevin Klíma, 25:19. Graňák, 43:07. V. Růžička Hosté: 02:35. Hrňa, 21:58. M. Stránský Sestavy Domácí: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Graňák, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp, Gaspar, Kukla – Perret, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, M. Zachar – Lev, J. Veselý, Kelly Klíma – R. Pilař, Koukal (C), Poppel. Hosté: Štěpánek (Kacetl) – Gernát, M. Doudera, Freibergs, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko (A), Rodewald – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Hrehorčák, Miloš Roman, Hrňa – Chmielewski. Rozhodčí Hradil, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

