Hruška má pokutu za telefon na ledě, sázky odmítá: Zapadl mi do výstroje

„Mobilní telefon jsem s sebou na led nebral vědomě, rozhodně na něj nemám na kalhotách nějakou kapsu nebo něco podobného,“ vysvětloval dodatečně Hruška. „Zapadl mi do výstroje nešťastnou náhodou o přestávce, já si toho nevšiml a nevědomky jsem s ním ve výstroji odešel na led. Tam mi vypadl, naštěstí na něj nikdo nenajel a nezranil se o něj. Samozřejmě přijímám pokutu, protože mobil do kabiny nepatří.“

Kuriózní příhoda v první chvíli pobavila. Rozhodčí Pavel Hodek nevěřícně hleděl, co se na začátku druhé třetiny za stavu 2:0 pro domácí, válí na ledě. Mobilní telefon. Nejdřív to řešil s plzeňskou střídačkou, telefonu se ujal Jan Eberle. Dodatečně ovšem vyšlo najevo, že patří vítkovickému Hruškovi. V diskuzích se pak začaly rojit spekulace, proč měl u sebe vlastně telefon. Kvůli online sázkám? To Hruška i zástupci vítkovického klubu důrazně odmítli.

„Jménem HC VÍTKOVICE RIDERA se omlouvám všem, kterých se tato kuriózní situace jakkoli dotkla – fanouškům, partnerům, sponzorům, příznivcům,“ reagoval sportovní ředitel a asistent vítkovického trenéra Roman Šimíček Vítkovic. „Věc jsme probrali s Janem Hruškou interně, došlo k nešťastné náhodě, která se ale přihodit jednoznačně neměla. I v našem interním disciplinárním řádu je, že mobilní telefon do kabiny během zápasu či tréninku nepatří.“

SESTŘIH: Plzeň - Vítkovice 3:1. Série hostů končí, Hruškovi spadl mobil na led

I proto dostal Hruška pokutu. „Je absolutně nepřípustné, aby hráč měl mobilní telefon u sebe ve výstroji přímo na ledě. Jak už jsem řekl, došlo k tomu nešťastnou náhodou, kdy mobil hráči při manipulaci v šatně zapadl do výstroje, aniž by si toho on sám všimnul a během hry mu pak vypadl na led. Náš interní disciplinární řád přísně zakazuje používání mobilu v kabině, ať už během tréninků, nebo vůbec během zápasů. S Honzou Hruškou jsme už o tom mluvili a bude potrestán finanční pokutou dle našeho interního sazebníku. Věřím, že to bude výstrahou i pro ostatní.“

Spekulace a narážky na online sázení Šimíček odmítá. „Kategoricky. A věřím, že každý, kdo takto přemýšlí, to myslí jenom v legraci a s notnou dávkou nadsázky. Vnitřně mě uráží, že si někdo může něco takového myslet. Ano, stala se chyba, s hráčem jsme si ji mezi sebou vyříkali, ale znovu důrazně odmítám, že by se jednalo o nějaké nekalé věci, jako jsou sázky a podobně.“

Hrušku kuriózní incident mrzí, byť sám pořádně nechápe, jak se mu telefon do výstroje dostal. Trenérům se omluvil, pokutu přijal. „Samozřejmě, protože mobil do kabiny nepatří.“

