Forma v extralize: Francovka pro Barulina, pornoherec i Hruškův Tinder

Hokejisté Sparty vzdávali tradiční hold záchranným složkám, ale s charitativní činností to přehnali a vzdali ho i Litvínovu, který si odvezl tři body. Největší hvězda Komety Peter Mueller září, ale asi nepochopil, že Brno začíná naplno hrát až v playoff. Konstantin Barulin se spíš trápí, možná by mu pomohla ta živá voda, kterou se o víkendu občerstvoval trenér fotbalových Pardubic. Třinecká přesilovka zase připomíná nešťastného pornoherce. Projděte si, jak formu jednotlivých týmů s nadsázkou hodnotí hokejoví redaktoři Sportu!

Neee, stop. Všechno špatně. Vysvětlete někdo Peteru Muellerovi, že Kometa se probírá ze spánku zásadně až v play off, ne dva týdny před ním. Co když si ostatní všimnou už teď, že parta z Brna má sílu?

Když vzdává hold záchranným složkám, je to skvělá věc. Dalším plusem jsou i peníze pro potřebné. Celé to má ale i vadu na kráse, zápas berou jako charitu i hráči a pravidelně ho ztrácí. Teď vzdali hold Litvínovu.

7. OLOMOUC (-2 místa)

Zhruba za deset minut stačil zloděj projet litvínovské peněženky a zdekovat se ze šatny. Až ho najdete, zkuste, jak umí bruslit. Třeba by se hodil do oslabení, nikdo by ho neviděl a on s přehledem kradl puky.