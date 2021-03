ONLINE + VIDEO: Duel v Třinci nečekaně odložen! Motor - Sparta 1:4

V probíhajících zápasech 50. extraligového kola se Sparta na hřišti posledních Českých Budějovic pokouší dohnat vedoucí Třinec. Plzeň se v duelu se Zlínem snaží ještě zaútočit na elitní čtyřku. Tuhý boj o třetí místo svádí Mladá Boleslav proti Hradci Králové. O přímý postup do play off hraje rovněž Liberec v Karlových Varech. Vítkovice se snaží vylepšit si pozici do předkola proti Pardubicím. Na závěr se rozjetá brněnská Kometa pouští do zápasu s Olomoucí. ONLINE přenosy a VIDEA z jednotlivých utkání sledujte na iSport.cz.

České Budějovice - Sparta

Góly Domácí: 19:32. Vydarený Hosté: 06:29. Košťálek, 20:28. Kudrna, 24:24. Kudrna, 29:36. Košťálek Sestavy Domácí: Strmeň (Čiliak) – Vydarený, Plášil, Štencel, Slováček, Kubíček – Jonák, D. Voženílek, Holec – M. Novák, Toman, Z. Doležal – Beránek, R. Přikryl, Gilbert – Karabáček, Alderson. Hosté: Machovský (Salák) – Polášek, Košťálek, Němeček, M. Jandus, Tomáš Dvořák, O. Němec, Kalina – Rousek, Horák, Řepík – Kudrna, Tomášek, Sobotka – Buchtele, Pech, Říčka – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Ganger, Klouček Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva Bez diváků diváků

Plzeň - Zlín

Góly Domácí: 06:12. Gulaš, 08:37. Eberle, 13:22. Gulaš, 26:23. Přikryl, 27:30. Kodýtek Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Pavlát) – Budík, Stříteský, Kvasnička, Jiříček, V. Lang, L. Kaňák, Houdek – Malát, Mertl (A), Gulaš (C) – Michnáč, Kodýtek, P. Musil – Straka (A), Kracík, M. Lang – Dočekal, Přikryl, Eberle. Hosté: Huf (Kořének) – Řezníček, Žižka (C), M. Novotný, Gazda, Ferenc, Nosek (A), Suhrada, Hamrlík – Kubiš (A), Fořt, Vopelka (A) – Okál, Honejsek, Karafiát – Václavek, P. Sedláček, J. Ondráček – Sebera, Chludil. Rozhodčí Šír, Mrkva – Lederer, Rožánek Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva hráno bez diváků

Mladá Boleslav - Mountfield HK

Góly Domácí: 11:48. Cienciala Hosté: 05:52. Smoleňák Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Ševc (C), Šidlík, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Moravec – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Graňák, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp, Gaspar, Kukla – Perret, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, M. Zachar – J. Veselý, Lev, Smoleňák (C) – R. Pilař, Koukal, Kelly Klíma. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

Karlovy Vary - Liberec

Sestavy Domácí: Habal (Horák) – Weinhold, Šenkeřík, D. Mikyska, Plutnar, Zábranský, Kowalczyk, Krajčík – O. Beránek, T. Mikúš, Flek – Osmík, Kulich, Šik – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý (C), Vondráček (A). Hosté: J. Pavelka (Král) – Vitásek, Knot, Rosandić, Kolmann, Derner, T. Hanousek – Birner (A), A. Musil, Lenc – Najman, Gríger, Bulíř – J. Vlach, P. Jelínek (C), R. Pavlík – Rychlovský, Šír, D. Špaček – A. Dlouhý. Rozhodčí Lacina, Hejduk – Pešek, Malý Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Vítkovice - Pardubice

Góly Domácí: 15:04. Lakatoš, 15:53. Fridrich Hosté: 06:36. Blümel, 16:25. Poulíček Sestavy Domácí: Mi. Svoboda (Dolejš) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, R. Černý, Koch, L. Kovář, L. Doudera – L. Krenželok (A), Hruška, Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Irgl (A) – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Klouček (Barulin) – Vála, Nakládal (C), Mikuš, Ďaloga, J. Kolář (A), Hrádek, Bučko – Paulovič, Poulíček (A), Blümel – Camara, R. Kousal, A. Kosticyn – L. Horký, O. Roman, M. Kratochvil – Pochobradský, Rohlík, Costa. Rozhodčí Horák, Pražák – Šimánek, Zíka Stadion Ostravar aréna

Kometa - Olomouc

Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Plášek ml., Brabenec, Klepiš (A) – Bondra, Rákos, Schneider – Valský, Střondala, Kusko. Hosté: Konrád (Lukáš) – A. Rutar, Ondrušek (A), Škůrek, Švrček, Dujsík, Vyrůbalík (C), Valenta – Kunc, Nahodil, J. Káňa – Olesz, Kolouch, Strapáč – Navrátil, J. Knotek (A), Ostřížek – Bambula, Handl, Burian. Rozhodčí Hradil, Šindel – Brejcha, Axman Stadion DRFG arena