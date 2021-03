Hradec ztratil klíčový duel. Super zápas pro lidi u televize, řekl Smoleňák

Šlo o hodně. Úroveň utkání tomu odpovídala, že?

„Pro lidi u televize to musel být super zápas. Rozhodly maličkosti. Nejdou nám oslabení, dostali jsme v nich 2 góly. Škoda, mnohdy hrajeme výborně, ale při každém menším zaváhání nám něco spadne do brány.

I tempo utkání bylo v některých pasážích občas vcelku vražedné.

„Mně to vražedné přijde vlastně poslední tři zápasy. (směje se) Teď už mají všechny zápasy velké tempo, jde do tuhého, takže každý se snaží urvat body, aby si vylepšil pozici v tabulce.“

Nebyla strategie z vaší strany mnohdy až příliš opatrná? Puky jste vyhazovali poměrně často…

„Ale to nebyla strategie. Teď už je situace taková, že člověk nemůže dělat na modré čáře chyby. Jsou situace, kdy si to můžete v klidu nahrát, ale jindy je zas třeba to vzít na vidle a hodit to pryč. Rozhodnutí na modrých čárách dnes rozhodují. Pokud bychom tam puky ztráceli a zbytečně vymýšleli, tak to jen smrdí nějakým soupeřovým brejkem.“

Vám zápasy v duchu play off sedí, nebo byste spíše chtěl, aby už byla místa v tabulce daná?

„I kdybychom byli jasně desátí, nebo první, tak stejně musíme makat dál. Doby, že by měl někdo jisté místo a šetřil by se, to už je pryč.“

Za Mladou Boleslav vstřelil jako první branku po krásné individuální akci David Cienciala. Vnímáte to jako soupeři, o jak hezký gól šlo?

„Bylo úplně jedno, kdo a jaký gól dal. Hlavní bylo, že ten gól padnul. Jestli ho vstřelili z červené čáry, nebo jestli někdo udělal hezkou akci, to nikoho z nás moc nezajímá.“

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Mountfield HK 4:2. Tři body Ciencialy udrželi Středočechům třetí místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 11:48. Cienciala, 34:29. Šťastný, 48:40. Pláněk, 52:26. Bičevskis Hosté: 05:52. Smoleňák, 32:05. V. Růžička Sestavy Domácí: J. Růžička (Schwarz) – Ševc (C), Šidlík, Dlapa, Pláněk (A), Bernad, Fillman, Moravec – Kotala, A. Zbořil (A), Šťastný – Cienciala, Claireaux, Jääskeläinen – Flynn, Najman, P. Kousal – G. Szturc, Bičevskis, J. Stránský. Hosté: Mazanec (Š. Lukeš) – Nedomlel (A), Graňák, Šalda, F. Pavlík (A), Čáp, Gaspar, Kukla – Perret, Kevin Klíma, Jergl – J. Sklenář, V. Růžička, M. Zachar – J. Veselý, Lev, Smoleňák (C) – R. Pilař, Koukal, Kelly Klíma. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Lhotský, Svoboda Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav

