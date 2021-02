Mountfield v plamenech Komety. Mueller řádí, probudil se i Schneider

„Když se vyhrává, s pozitivní náladou roste výkon týmu, hráči mají ze zápasů lepší pocit a to se přenáší do hry. Bez zodpovědnosti dozadu nejde vyhrávat zápasy. Jeden ano, sérii určitě ne. V play off to budeme potřebovat a je dobře, že v posledních utkáních se to u nás projevuje,“ povídal po utkání asistent Jan Zachrla.

Po úspěšné sérii jel brněnský celek do Hradce Králové s větším klidem. Pomohl mu i dobrý nástup. „Chtěli jsme na ně vlítnout, aby věděli, že to nebude jednoduché. Když nám to vyjde, víc si pak věříme, daří se nám na puku, zápas vypadá jinak, než kdybychom ztráceli. Zatím to vychází,“ uvedl Martin Zaťovič, který přihrával na dva góly, jimiž Kometa odskočila v první třetině. Nejprve našel zleva parádně Petera Muellera, jemuž se kotouč odrazil od bruslí, ale v rámci pravidel. Na druhou branku nabíjel v přesilovce z opačné strany Peteru Schneiderovi.

Mueller se 62 body převyšuje zbytek extraligy, s 29 zásahy je druhý mezi střelci. Třináctkrát se trefil jen za poslední měsíc. Jakmile skočí na led, máte kolikrát pocit, že hraje jen on. Věčně hladový, všude je ho plno. Otevřel skóre střetnutí, měl minimálně ještě tři dobré šance. Nahrál na třetí gól Komety, kdy po jím vyhraném buly zasadil v tu dobu vzpouzejícímu se Hradci těžký úder Tomáš Bartejs.

Mountfield HK - Kometa: Mueller 61. bodem v sezoně překonal rekord cizinců v extralize, 0:1

Rakušan Schneider nastřílel do konce minulého roku 16 gólů, pak se zranil. Po návratu se trápil, nedostával tolik prostoru, už však zase chodí na první přesilovku. Prosadil se po jedenácti zápasech a podruhé od konce ledna, kdy se uzdravil. Zavěsil hned dvakrát. Napřed nechytatelnou bombou, potom tečí, jednu velkou příležitost mu zmařil hradecký gólman Štěpán Lukeš.

„Opět začíná nabírat střeleckou formu. Pro tým dobrá zpráva, pro něj vzpruha. Určitě se projeví, že začal znovu dávat góly,“ pravil brněnský asistent Jan Zachrla. To Mueller řádí delší dobu, v téhle fazoně může svou vládu v produktivitě uhájit. „Pro nás je důležitý týmový výsledek, a pokud bude a on vyhraje, ještě se to znásobí. Ale že bychom na tom stavěli, to rozhodně ne,“ dodal trenér.

V závěrečném spurtu o místo v elitní čtyřce to byl v poslední době Mountfield, který vypadal jako tým, co se nakonec bude smát. V derby udolal Pardubice, v pátek vedoucí Třinec. Doma nastoupil počtvrté za sebou, jenže sérii zakončil nešťastně. Shořel v plamenech, šlehajících z brněnské Komety. Tři kola před koncem základní části vystřídal východočeský tým na čtvrté pozici Liberec.

Mountfield HK - Kometa: Schneider svižnou ranou v přesilovce zvýšil vedení, 0:2

„Neměli jsme šťávu a pohyb jako v předešlém utkání. Dvě třetiny to nebylo ono, nebyli jsme tak agresivní při forčekingu, vázl přechod středního pásma, v útočném jsme si nevytvářeli šance. Až ve třetí jsme nějaké měli. Soupeř však vedl a hrál zodpovědně dozadu, my jsme mu k tomu trošku pomohli sami. Nedostali jsme ho vyloženě pod tlak, nebyli silní na puku, necpali se tolik do brány,“ hodnotil hradecký asistent David Kočí.

S blížícím se koncem základní části je každý souboj důležitější. Mountfield příště zavítá do Mladé Boleslavi, která neuspěla v Litvínově. Takže velká hra o čtvrtfinále je s dvoubodovou ztrátou na v tabulce třetí Bruslaře pro královéhradecký celek stále otevřená. „Myslím, že tohle nám svědčí, tým potřebuje cítit, že se o něco hraje. Tentokrát to tak bylo taky, ovšem zápas Třincem nás možná mentálně vyšťavil. Je těžké podat během dvou dnů znovu výkon na 110 procent. Ale věřím, že se dokážeme zase připravit,“ řekl Kočí.

Z V VP PP P Skóre B 1. Třinec 49 30 4 5 10 178:123 103 2. Sparta 49 30 3 6 10 180:111 102 3. M. Boleslav 49 23 6 7 13 156:119 88 4. Liberec 49 22 8 5 14 141:112 87 5. Mountfield 49 25 4 3 17 134:117 86 6. Plzeň 49 21 6 7 15 149:125 82 7. Pardubice 49 20 6 4 19 130:137 76 8. Brno 49 19 5 5 20 140:139 72 9. K. Vary 49 16 8 5 20 139:165 69 10. Vítkovice 49 18 4 6 21 120:135 68 11. Litvínov 49 15 8 5 21 123:138 66 12. Olomouc 49 14 5 5 25 101:141 57 13. Zlín 49 10 3 4 32 103:166 40 14. Č. Budějovice 49 6 4 7 32 123:189 33