ONLINE + VIDEO: Sparta drtí Kometu 5:0! Boleslav vede 4:2 nad Třincem

Základní část hokejové Tipsport extraligy se blíží do finále. Od 18 hodin startuje všech sedm zápasů předposledního 51. kola. Sparta ve šlágru s brněnskou Kometou si může pojistit první místo a získat tak Prezidentský pohár. Ve hře je ale stále Třinec, který musí uspět v Mladé Boleslavi. Hradec Králové s Plzní svádí poslední boj o šanci na přímý postup do play off. Účast ve čtvrtfinále musí hájit Liberec v duelu se Zlínem. Karlovy Vary v Pardubicích si chtějí ještě vylepšit umístění do předkola. stejně tak i Vítkovice proti Olomouci. Litvínov proti posledním Českým Budějovicím útočí na šestou výhru v řadě. ONLINE přenosy a VIDEA z jednotlivých utkání sledujte na iSport.cz.