Gulomet rozjel masakr v Hradci. Bod číslo 500? Škaredý náhoďák. Ale platí!

Hned od začátku se rozjel kolotoč. Hodně bylo cítit, že se Plzni vrátili tři marodi, už má zase k dispozici Milana Gulaše , Tomáše Mertla a Pavla Musila. A když Gulomet zase pálí? Před play off ideální zpráva, tedy pro Plzeň. Pro zbytek extraligy moc ne. V Hradci jste vousatého zabijáka nemohli přehlédnout.

Předně, když otevřel skóre, byl to jeho 500. bod v extralize. Nešlo o žádnou božskou kombinaci ani velkou kličkovanou. „A ještě takový škaredý gól, náhoďák. Ale platí,“ usmíval se po zápase. Puk se odrazil od zadního mantinelu, on ho skoro z brankové čáry hodil na bránu. V postoji Štěpána Lukeše byla škvíra. Estetiku si ovšem vynahradil při zásahu na 5:0. Nahrávka Petra Kodýtka přes šířku třetiny a prásk pod horní tyč! Tohle už byla lahůdka.

„Od začátku zápasu jsme plnili přesně to, co jsme si řekli. Už zápas se Zlínem byl od nás perfektní,“ hodnotil duel v Hradci plzeňský kapitán. Po sedmigólové kanonádě Zlína přišel další velmi dobrý zápas v Hradci, kde skvěle chytal i Dominik Frodl.

Dva puky v jeho síti? Už jen kosmetická úprava. Rozdíl mezi týmy byl extrémní, Plzeň válela, bodovala rychlostí. Hradec funěl a nestíhal. V útoku byl dlouho marný, návraty zpátky nezvládal. Taky po zápase se myly v domácí kabině hlavy. „Nebyli jsme nastavení na zápas. Oni přijeli vyhrát. My takovou mentalitu neměli,“ poznamenal domácí asistent David Kočí.

Domácí parta hlavně v prvních dvaceti minutách nevěděla, jestli je v Hradci nebo na Zadaru. Soupeř je motal, dělal si, co chtěl. „Byli jsme dobře připraveni. Ale abych řekl pravdu, až mě překvapilo, kolik šancí jsme na začátku měli, Hradec kolem své branky nebyl důrazný. Čekal jsem těžší,“ přiznal i Tomáš Mertl.

Plzeňská mládež s návratem tří důležitých útočníků výrazně ožila. „Zodpovědnost od mladších hráčů přejde zase někam jinam. Oni pak hrají taky lépe, protože všichni očekávají, že to bude na Gulim s Mertlikem. Proto mi přijdou uvolněnější a s tím přichází i produktivita,“ poznamenal plzeňský asistent Jiří Hanzlík.

Nejdéle byl mimo hru Mertl, chyběl tři měsíce. „Hrozně jsem se těšil zpátky. Ale opravdu není jednoduché po takové době zase do akce. Hodně jsem trénoval, abych byl připravený. Jsem rád, že se mi povedlo stihnout aspoň závěr základní části,“ ulevil si. A jeho dojem z obnovené spolupráce s Gulašem? „Věřím, že to do play off ještě vyladíme. Ale neleží to jenom na nás, mladší kluci hrají dobře, dovedou se prosadit, což bude důležité v play off.“

Má pravdu. Za Plzeň daly gól všechny čtyři formace, ale s generálem Gulašem i celé vojsko cítí větší sílu. „Už minulý týden v Liberci jsem říkal, že nic nebalíme. A vidíte, jak to vypadá. Najednou máme první čtyřku na dva body. Může se stát cokoliv,“ bojovně hlásí Gulaš, že chce ještě vletět pro přímý postup do čtvrtfinále.

Mountfield HK - Plzeň: Gulaš přetavil parádní kros Kodýtka v pátý gól, 0:5

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 50:52. R. Pilař, 54:15. J. Veselý Hosté: 03:05. Gulaš, 14:38. Eberle, 15:45. Kodýtek, 34:01. Malát, 38:28. Gulaš Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Mazanec) – F. Pavlík (A), Nedomlel (A), Graňák, Šalda, Gaspar, Čáp, Kukla – Jergl, Kevin Klíma, Perret – M. Zachar, V. Růžička, J. Sklenář – J. Veselý, Lev, Smoleňák (C) – Kelly Klíma, Koukal, R. Pilař. Hosté: Frodl (Pavlát) – Stříteský, Budík, Jiříček, Kvasnička, L. Kaňák, V. Lang, Vráblík – Gulaš (C), Mertl (A), P. Musil – Rob, Kodýtek, Suchý – Malát, Kracík, Straka (A) – Eberle, Přikryl, Dočekal. Rozhodčí Pražák, Obadal – Zíka, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové

