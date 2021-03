Třinec přišel o Prezidenta. Nebylo nám souzeno, řekl Varaďa. Myslí na play off

Hrálo se s puky s třineckým logem, po brankách Ocelářů hrála gólová znělka z Werk Arény. Třinec se alespoň trochu mohl v Mladé Boleslavi cítit jako doma. I ve druhém utkání hraném dobrovolně na kluzišti soupeře ale prohrál.

Do utkání přitom oficiálně domácí tým vstoupil skvěle. Aktivní hrou si vynutil faul a v pokračující výhodě přesně pálil Martin Růžička. Pak se nicméně v třinecké obraně otevřela dvířka. Spíše vrata. Ondřej Najman a David Šťastný zakončovali zcela sami před brankou, první jmenovaný poté přidal další gól po přečíslení dvou na jednoho. Po první třetině se šlo do kabin za stavu 1:3.

„Všechno byly brejkové situace, v podstatě darované góly, individuální chyby. Myslím, že tam bylo sedm nebo osm střel a my třikrát inkasovali, což taky není dobrý,“ zmínil Varaďa. „Takhle před play off se nám nemůže stávat, abychom si nechávali takto dávat góly. První třetinu musíme zvládnout lépe,“ souhlasil i obránce Martin Gernát.

Do druhé části hry už nenaskočil Ondřej Kacetl, mezi tři tyče se postavil Jakub Štěpánek. Třemi trefami nabuzená Boleslav však pokračovala v aktivním pojetí, v polovině utkání zvýšil už na 4:1 v přesilové hře Adam Zbořil. Tříbrankové manko už Oceláři nedokázali zlomit. I když se jim podařilo snížit na rozdíl jednoho gólu.

„Výsledek pro nás není dobrý. I přes zlepšený týmový výkon se nám nepodařilo udržet vedení v první třetině, kdy jsme lacině inkasovali tři branky. Pak se hráči probrali, dali dva góly a utkání se zdramatizovalo. Nakonec jsme přišli o šanci faulem na brankovišti,“ vrátil se Varaďa k situaci v závěru, kdy Jack Rodewald bránil v chytání Janu Růžičkovi.

Třinec prohrál s Mladou Boleslaví i čtvrté vzájemné utkání v sezoně. Na ledě soupeře třikrát padl o jediný gól, doma bral bod za prohru po nájezdech. „Všechny zápasy byly velmi vyrovnané, alespoň opticky. Že nás čtyřikrát porazili, samozřejmě vnímáme. Bruslařsky jsou na tom velmi dobře. Na někoho se vám v sezoně daří a na někoho ne,“ sdělil Varaďa.

Ještě před čtvrtečním zápasem měl Třinec vše ve svých rukou. Kdyby sebral devět bodů, Sparta by se mohla snažit, jak chtěla, Prezidentský pohár by se slavil u hranic s Polskem. Nestalo se. Oceláři padli ve čtvrtek v Litvínově (2:3) i v pátek v Mladé Boleslavi (3:4). Vítězství v základní části urvala Sparta, která porazila Kometu jasně 5:0.

„Víte co, já se dívám jen na další utkání. Sezona tím nekončí, to hlavní se rozběhne za 14 dní. Tam potřebujeme být lepší, tam se vítězství počítají víc,“ sdělil Varaďa. „Musíme pokračovat dál, v neděli máme další zápas.“

V podobném duchu hovořil i Gernát, který ve třetí třetině dostal Oceláře na dostřel. „Je to škoda, samozřejmě. Ještě když jsme byli tak blízko. V kabině jsme si řekli, že na to nebudeme myslet. Sezona se nehraje na základní část, ale na play off. Připravíme se na to, abychom vyhráli titul,“ prohlásil slovenský obránce.

