Po kempu blízko k pohádce. Do NHL se Vála nedostal, restartuje se v Dynamu

Ondřej Vála pochopil, že NHL je daleko. Vrátil se do Pardubice • koláž iSport.cz

Neprošel draftem, z různých důvodů se pohyboval pod radarem. Pak ale podepsal smlouvu v NHL a všechno jelo nahoru, než se cesta za snem zasekla. Takových příběhů najdete za mořem hodně, obránce Ondřej Vála (22) ho zažil taky. V roce 2016 vešel v platnost kontrakt s Dallasem, jenže on hrál hlavně na druhé farmě, žádná NHL. „Mohl jsem udělat jednu věc, hrát ještě lépe. Ale to se mi nepovedlo,“ přímo říká obránce Pardubic. Teď chce defenzivní bek prorazit v Česku, vyrůst doma.

Přesně takhle vypadají věty, které každý hokejista chce slyšet. „Má dobré fyzické parametry. Na juniorské úrovni ukázal kvalitní defenzivní práci, těšíme se, jak se bude dál rozvíjet,“ představoval Jim Nill, generální manažer Dallasu, nového hráče, kterého klub podepsal v roce 2016. Líbil se mu pes obranář Ondřej Vála.

Ondřej Vála Narozen: 13. dubna 1998 (23 let) v Kolíně

Výška/váha: 194 cm/93 kg

Pozice: obránce

Klub: Pardubice

Kariéra: Pardubice (do 2015), Kamploops/WHL (2015-18), Texas/AHL (2016/17, 2018-20), Idaho/ECHL (2018-20), Vrchlabí/1. liga (2020/21)

V ECHL: 104 zápasů/28 bodů (8+20)

V AHL: 18 zápasů/4 body (1+3)

Ten měl za sebou rok v kanadské juniorce, hrál WHL za Kamloops a doufal, že si ho někdo všimne na draftu. Nedopadlo to. Svoje jméno neslyšel. Agent Robert Spálenka pak vyprávěl, že byla potřeba mladému hráči pár věcí vysvětlit: „Promluvili jsme mu do duše a on si uvědomil, že šance sama nepřijde. Na léto jsme zajistili důkladnou přípravu s individuálním kondičním trenérem a tvrdou práci dokázal přetavit také v dobré výkony na ledě.“

A klaplo to. Na kempu Dallasu Vála ohromil. Zářil na nováčkovském turnaji v Traverse City. „Povedly se mi čtyři dobré zápasy, které se hrály snad v pěti dnech,“ vybavuje si hned. „Vyšlo mi to jako nikdy, asi životní čtyři utkání. No a za 14 dní mi nabídli v Dallasu smlouvu,“ popisuje urostlý obránce.

Na ledě s hvězdami

Najednou se kolem něj roztočil hokejový svět snů. Přijdete s báglem do šatny, kde sedí Jamie Benn, Tyler Seguin nebo obránce John Klinberg. Dýcháte stejný vzduch jako hvězdy NHL. Chodíte na led vedle nich. Jako mladý hráč počítáte, že s nimi nebudete celý rok, spíš si užíváte každý den. Hltáte obrovskou porci zkušeností. „Začnete kemp s těmi úplně nejlepšími. Postupně padáte dolů, když vás vyřadí, což je pak vždycky těžké. Ale já na sobě cítím, že mi hrozně dala každá minuta na ledě s těmi nejlepšími. Hráči jako Seguin dělají všechno automaticky a v obrovské rychlosti. Na tohle si zvyknout? To vás jedině posune,“ líčí dnes Vála.

Po skvělém kempu zamířil nakonec na rok do juniorky. Pak ještě na další. Tím pádem se platnost smlouvy s organizací NHL o dva roky posunula a kontrakt se rozjel až od léta 2018. NHL byla ale pořád zamčená. AHL vlastně většinou taky, nejvíc kolínský rodák nastupoval na druhé farmě v ECHL.

Neměl přehnané představy, že hned vyletí do první obrany Stars. Myslel si na první farmu, že tady se ukáže, postupně se třeba otevře okénko nahoře. Nikdy nevíte. „Ani přesně neřeknu, kolik jsem tam hrál zápasů. Mám pocit, že třináct,“ komentuje poslední dva roky v AHL. Bylo jich osmnáct. Ale na tom nesejde.

Život na druhé farmě

Nejdelší období prožil v ECHL na druhé farmě. Často slyšíte, že pro mladého hráče je tahle soutěž peklo. Místo, kde není šance vyrůst. Podmínky bídné. Nikdo se o vás nestará. Peněz taky nemáte úplně moc. Od Vály podobné nářky ale nezazní. „Slyšel jsem, že jinde to není legrace. Ale já neřeknu špatné slovo.“

V Idaho se snažil plnit pokyny, ať je z něj dobrý defenzivní bek. „Měl jsem štěstí na město a na klub. Tým v ECHL byl jedna organizace s klubem NHL, takže Idaho, Texas i Dallas spolupracují, to je velká výhoda. Všechno bylo propojené a město bylo parádní, hala taky, zázemí skvělé,“ hned vypálí.

Jen cítil, že hokejový posun se