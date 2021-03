Zvol si soupeře! Co kdyby si mohly extraligové týmy v play off vybírat?

TÉMA SPORTU | Jak udělat českou extraligu zajímavější, atraktivnější a víc sexy? Co třeba změnit formát play off? Například na ten, který funguje v Rakousku a dříve byl zaběhnutý i ve Švédsku. Top týmy po základní části nedostávají soupeře automaticky podle pořadí v tabulce, ale samy si ho vybírají. „Bylo by to zajímavé. Klubům jsme to v minulých letech navrhovali, ale lekly se,“ přiznává ředitel nejvyšší soutěže Josef Řezníček. Jaké jsou možné plusy a minusy tohoto systému?

Švédská nejvyšší soutěž držela tento formát řadu let. V současnosti ho používá rakouská Bet-at-home ICE Hockey League (bývalá EBEL) či nižší americká soutěž SPHL (Southern Professional Hockey League). Za oceánem se dokonce debatuje, jestli by nemohl fungovat i ve slavné NHL.

Řeč je o systému play off, pro jehož první kolo, zpravidla čtvrtfinále, si nejvýše postavené týmy po dlouhodobé základní části vybírají soupeře. „Bylo by to ohromně zajímavé. V dnešní době videa, rozborů a pokročilých statistik by si mohl tým vybrat soupeře, který mu nejvíc sedí. Byl bych určitě pro,“ přišel sám s touhle úvahou elitní obránce Floridy Keith Yandle.

V Rakousku funguje tento režim více než deset let a panuje s ním obecná spokojenost. O změně se neuvažuje. S výběrem je taky spojena velká show. Nese název Pick Round, v překladu Kolo výběru. Půlhodinu po odehrání závěrečného kola začíná na rakouské franšíze Sky Sport přímý přenos ze studia ve Vídni, kde je přítomno všech osm zástupců účastníků play off .

Právo první volby má vítěz základní části, která má 40 kol. Po ní následuje Část vítězů (5 klubů) a Část poražených (6 klubů). Poslední kolo je na programu dnes. Slavnostní akt volby proběhne večer, avšak vinou koronavirové situace pouze online. Na koho ukáže mistr z Bolzana? A co druhý Klagenfurt? Zdaleka ne vždy si první vybere osmého, druhý sedmého a tak dále.

Důvod, proč si zvolí raději soupeře, který v dlouhodobé soutěži uhrál víc bodů? „Zvýhodněné kluby si vyberou někoho, na něhož si věří. Vždycky to pak nemusí vyjít, ale zvažují se různé věci: jestli se na ně v sezoně daří, šířka kádru, cestování nebo zda mají zraněné hráče. Považuji to za velmi dobrý systém,“ říká Rostislav Dočekal, sportovní manažer slovenského celku Bratislava Capitals, který ze stejné pozice vedl v EBEL pět sezon Znojmo.

„Vybírání soupeřů by určitě zatraktivnilo soutěž i v Česku. Vezmete si, koho chcete. Takhle se pár kol před koncem zvažuje, jestli bude dobrý ten, co na vás vyšel, jestli má formu, jak nám vyhovuje, nebo ne. Ale nemáte možnost jiné volby. V EBEL, když se umístíte vysoko a vyšel by na vás soupeř, který vám třeba tak nesedí, můžete si vybrat jiného. Má to opravdu něco do sebe,“ pokračuje Dočekal.

V praxi formát znamená velkou odměnu pro top týmy za jejich dlouhodobou práci a dobré výsledky. Navíc je to svým způsobem hráčské, přitažlivé. Zkoumáte, vybíráte a přemýšlíte, kterého soupeře jak převézt.

Je možné, že tento systém uvidíme v budoucnu na tuzemských stadionech?

Možná. Zajímavé je, že už byl v minulosti klubům předložen svazem jako návrh na změnu. Jenže neprošel. „Je to tři roky, co jsme přesně o tomhle uvažovali a klubům jsme to přinesli na jednu z valných hromad, ve které se řeší herní řád a systém. Nebyli jsme však úspěšní. Vůbec to nedopadlo,“ odkryl extraligový boss Josef Řezníček.

„Myslím, že jsme něco podobného zkoušeli v juniorské extralize, ale vím určitě, že jsme to nadhodili extraligovým klubům jako atraktivní věc. Kluby se toho lekly. Kdyby nastala situace, že by si vybraly jednoho soupeře a prohrály s ním, že by to samozřejmě dopadlo na jejich hlavu... Takže z toho vycouvaly.“

Přiznal, že jemu osobně přijde „rakouský“ formát hodně zajímavý. „Uměl bych si to představit, mělo by to určitý druh dramatičnosti, ale v našich podmínkách to úplně nepadlo na úrodnou půdu. Komunikoval jsem o tom s kolegou z Rakouska, není to úplně snadné logisticky celé zařídit. Jak jsem říkal, dostali jsme se jen k úkonu té volby a kluby se toho lekly,“ pokrčil rameny Řezníček.

Ve Švédsku běžel formát s výběrem soupeřů až do roku 2013, kdy do vyřazovacích bojů šla osmička týmů. V současnosti se tam ale hraje stejným formátem jako donedávna v Česku, tedy šest celků rovnou do čtvrtfinále a sedmý až desátý do předkola.

„Mně tenhle model play off přišel atraktivní. Spíš bych se zabýval otázkou, jak ještě více zatraktivnit základní část. V minulé sezoně to samozřejmě vyšlo hodně zajímavě ohledně boje o sestup, ale to byla spíš výjimečná situace.

Z fanouškovského hlediska by to možná s vybíráním soupeřů mohlo být zajímavé. Všechno má ale svá pro i proti,“ přidává svůj pohled sportovní ředitel Třince Jan Peterek. V dohledné době se pravděpodobně této změny v Česku nedočkáme. Mohla by však přinést svěží vítr, náboj a atraktivitu.

Schválně, kdo by si třeba vybral brněnskou Kometu?

Trenér Sparty Josef Jandač: Zajímavé, ale i ošidné „Zní to zajímavě, ale mohlo by to být hodně ošidné. Když si to představím… Dohrajete poslední kolo a musíte vařit hlavu, koho si vybrat, s kým by nám to nejvíc sedělo. Řešil by se určitě herní styl, zranění u soupeřů. Asi mi přijde spravedlivější náš současný formát, kdy si vybudujete nějaké postavení v tabulce a pak jdete pavoukem na soupeře, který na vás vyjde. Popravdě vůbec nevím, koho bychom si teď vybrali. Pamatuju si, že v minulé sezoně jsme v posledním kole mohli trochu kalkulovat, protože jsme mohli skončit na druhém, ale klidně taky pátém místě. Vůbec jsme si ale vybírat nechtěli. Možná to má něco do sebe, ale jsem konzervativní.“