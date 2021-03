Holík o králi Muellerovi: Měl formu jako blázen. Jak se domlouvají?

Brněnská klasika posledních tří sezon. Petr Holík (29) nahrává, Peter Mueller střílí gól. Tahle dvojice dovede rozebrat jakoukoliv extraligovou obranu, s vydatnou pomocí třetího do party Martina Zaťoviče. Americkému útočníkovi to vyneslo vítězství v kanadském bodování celé soutěže. Jaký je? O tom vypráví centr Holík. Za tu dlouhou dobu má zámořského spoluhráče přečteného, byť si s ním popovídá asi jako Vietnamec s Čechem.

Co říkáte na triumf parťáka z lajny v kanadském bodování?

„Tohle je vždycky mimořádná věc. Nepoštěstí se to každému. V posledních patnácti dvaceti zápasech měl formu jako blázen a vyšlo mu to, i když odehrál o pár utkání míň než ostatní. Gratuluju mu.“

Jako Američan vůbec není typ na strkanice, potyčky, emoční výlevy. Nemá to v sobě?

„McDavida taky neuvidíte v potyčce…Přijedou tam jiní hráči. Peter je komplexní hráč. Nepotřebuje se prát. Pokud by došlo k nějaké potyčce, neuteče. Ale nevyhledává to. Proč by měl? Role v týmu jsou rozdělené. On je tady na to, aby dával góly, přihrával na ně. A to plní.“

Prý je velký profesionál…

„Hlavně si myslím, že ho hokej baví. Profík určitě je, prošel několika ligami, hrál NHL. Možná navenek vypadá vážně, ale to hodně dělá to, že mluví jenom anglicky. Při rozhovorech je tak naučený. Když se s ním bavíte normálně v kabině, je úplně v pohodě.“

Jak se domlouváte spolu? Vaše angličtina není úplně top.

„Rukama nohama…Když mluví, rozumím mu. Ale dialog s ním nevedu. Dávám slovíčko ke slovíčku a ono se to spojí dohromady. Vypadám jako Vietnamec, který přijede k nám a neumí česky.