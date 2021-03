Růžička o covidu: Žádná chřipečka, odrovnal mě. Schönovy fény ubyly

Do play off vstupuje jako rekordman v počtu zápasů (197) i výher (105). A s dvěma tituly (2003 a 2008), i když na ně už pomalinku sedá prach. Vladimír Růžička, kouč hradeckého Mountfieldu, tuší, že je před vrcholem sezony pod tlakem. „Na to jsem zvyklý. Teď vůbec neřeším, jestli budu mít smlouvu na příští sezonu, nebo ne,“ reaguje v rozhovoru pro iSport Premium. V něm popisuje i průběh covidu, který ho přikoval k posteli. A jak komentuje situaci v Litvínovu, s nímž se utká v předkole? Proč fandí hráčským legendám?

Rekordní cifra odkoučovaných utkání v základní části se u něj zastavila na čísle 999. Ale další metu má Vladimír Růžička před sebou, během série s Vervou si odškrtne dvoustý zápas v play off. „No, nějak to letí,“ reaguje 57letý někdejší reprezentační trenér.

O jeden zápas vám unikla tisícovka…

„To jsou čísla pro vás, ne pro mě. Já tohle nesleduju.“

Je pikantní, že tisíc utkání jste v roli hlavního kouče odvedl, ale oficiálně se jedno počítat nemůže. Při prvním utkáním za Mountfield jste nebyl vedený jako hlavní, to byl tehdy Tomáš Martinec.

„Aha. Mě spíš zajímá, kolik je z toho celkového počtu vítězných zápasů.“

528.

„Aha. No tak snad ještě nějaký přidám.“ (usměje se)

Řešíte, jestli to bude na lavičce Mountfieldu? Mluví se o tom, že pokračování vám zajistí minimálně postup do semifinále.

„Víte, pro mě je důležité mít výzvy. A to je pro mě působení v Mountfieldu. Vím, že se tady ode mě čeká nějaká práce. Je to otevřené. Nechci komentovat, jestli musíme být v semifinále nebo ve finále. Zajímá mě jediné, abychom se dostali co nejdál.“

Takže ohledně budoucnosti to s vámi nic nedělá?

„Vůbec neřeším, jestli budu mít smlouvu, nebo ne. Pro mě je podstatná jediná věc. Abychom vyhráli zápasy, které nás čekají.“

Klubový boss Miroslav Schön se ale ambicemi netají, navíc se s trenéry většinou nemaže.

„To je pravda. Na druhou stranu bez podobných lidí, jako je on, by u nás v Česku hokej nemohl fungovat, takže buďme za ně rádi. Navíc se mi líbí, že tady všechno funguje, nedá se to srovnávat s posledními dvěma lety v Chomutově. Tam to bylo divný. Tady co se řekne, to platí. Jak pro hráče, tak pro trenéry. Nemůžu říct nic špatného.“

Ale vnímáte, že jste pod tlakem?

„To jsem. Ale ono je to dobré. My Češi potřebujeme být pod tlakem, jinak jsme líní a pohodlní. Nejradši by všichni nic nedělali… Jenže to nejde. Tlak musí být.“

Pro vás to není nic nového.

„Jsem na velký tlak zvyklý. Znám ho jako hráč, i jako trenér. Takže mě nemůže překvapit. Na budoucnost opravdu nekoukám. Jenom na play off.“

Schön je známý tím, že v kabině občas předvede pořádný fén. Zažil jste to?

„V minulé sezoně jich bylo dost, v téhle ne. Akorát párkrát přišel do kabiny, kdy potřeboval hráčům něco říct. Jinak