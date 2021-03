Zklamaný Král: Musíme hrát jako třetí třetinu. Sérii je reálné otočit

Vrátil se na první přesilovku a za důvěru poděkoval gólem. Klidně by ho vyměnil za to, kdyby Kometa urvala druhý zápas předkola ve Vítkovicích a vyrovnala sérii na 1:1. To se ale nepovedlo a mírný favorit je nyní po porážce 1:2 pod velkým tlakem. „Samozřejmě, že je reálné to otočit. Pokusíme se o to,“ ujistil obránce Filip Král.

Neměli jste ještě víc vytěžit z přesilovek?

„Asi chybělo i štěstí. Nevyužili jsme nějaké vyložené šance. V poslední třetině už jsme hráli tak, jak jsme měli hrát ty první dvě. Předtím to nebylo optimální. Věřím, že když budeme hrát doma jako ve třetí části, máme šanci to zvrátit a vrátit se do Vítkovic.“

Nebyli jste nervózní po prvním ztraceném duelu v prodloužení?

„Na to se nesnažíme myslet. Šli jsme do zápasu s čistou hlavou a snažili se vyhrát. Bohužel jsme tahali za kratší konec. Příště musíme vstřelit první gól my, abychom měli k vítězství blíž. Zatím jsme pokaždé dotahovali.“

Hrajete první extraligové play off. Je to rozdíl oproti základní části?

„Přece jen tam je větší agresivita a tlak. Ale já se snažím hrát svoji hru a neměním ji.“

Pomůže vám, že budete v Brně střídat až jako druzí?

„Asi nám to pomůže…Je vidět, že jsou na nás Vítkovice dobře takticky připravené. Hlavně na naši první lajnu. Musíme se s tím vypořádat. Je třeba, aby do toho šláply i ostatní lajny a dali jsme nějaké góly.“

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 2:1. Dva góly domácích opět zkrotily hosty

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:36. Mallet, 31:26. Svačina Hosté: 43:44. F. Král Sestavy Domácí: Dolejš (Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Bartejs, Holland, Gulaši, Kučeřík – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Vincour, Rákos, Klepiš (A) – Plášek ml., Střondala, Schneider – Bondra, Kusko, Šoustal – Valský. Rozhodčí Hodek, Horák – Lhotský, Svoboda Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE