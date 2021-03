Vítkovice, osudový rival brankáře Vejmelky. Jak mu „tvoří“ historii?

Předkolo play off 2015, Vítkovice proti Pardubicím. Hrdina série? Poměrně překvapivě mladičký brankář Karel Vejmelka. Osmnáctiletého studenta Katolického gymnázia v Třebíči tehdy poslal zkušený kouč Miloš Říha do brány hned během prvního duelu v Ostravě. Během debaklu 2:8 střídal po třech brankách slovinského gólmana Roberta Kristana. Vejmelka pak sice od rozjetých Vítkovic dostal dalších pět branek, ale 26 těžkých ran pochytal, předvedl se slušně. A Říha ho v bráně už nechal. Pro zajímavost: vítkovickou bránu tehdy hájil Daniel Dolejš, ze současného kádru sérii pamatují také Vladimír Svačina a Lukáš Kovář.

Postup přes Vítkovice do čtvrtfinále 2015 pečetil Karel Vejmelka premiérovým čistým kontem v elitní soutěži. Pardubice doma vyhrály 5:0, Vejmelka zlikvidoval 35 střel, šest minut před koncem chytil i trestné střílení Svačinovi. „Krizi ze základní části jsme si přenesli i do předkola, první zápas se nám vyloženě rozpadl, ale ve druhém utkání jsme vstali z mrtvých a vybojovali vítězství na krev,“ glosoval asistent Miloš Říha mladší. Klíčovým mužem série byl tehdy právě Vejmelka.

Rekordní série s nulou

Vejmelka si zatím v extralize připsal 14 zápasů s čistým kontem. Svoji rekordní sérii bez inkasované branky odstartoval v aktuální sezoně ve Vítkovicích. Na sklonku kalendářního roku 2020 ve 31. kole soupeře v Ostravě vynuloval 25 zákroky, Kometa vyhrála 1:0. Pro Vejmelku to byla první nula ročníku. „Vůbec jsem na ni nemyslel, to se vždycky vymstí,“ popisoval. „V poslední minutě jsme měli poloprázdnou bránu, trefilo mi to brusli, byla to i shoda náhod. Měl jsem kliku, podařilo se mi puk vyrazit.“ Gól pak nedostal ani proti Karlovým Varům (3:0, 27 zákroků) a ve Zlíně (3:0, 38 zákroků). Bez inkasovaného gólu se držel celkem 216 minut a 27 vteřin.