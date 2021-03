A zase beton! Růžičkův styl hry dal Hradci mečbol. Parádu vytasil Šalda

„Musíme hrát lépe proti jejich betonu,“ pravil odhodlaně po první prohře litvínovský Martin Látal. Žel, zůstalo pouze u slov. Taktika Hradce se nezměnila. Čekat na šance, vytrestat je a pak rozleptávat litvínovskou útočnou snahu už ve středním pásmu. A tým ve žlutém byl bezradný. Přestože mnohé herní pasáže hokejové krásy nabídly pramálo, Mountfield to trápit nemusí. Výhra 3:1 zajistila, že od postupu do čtvrtfinále jej dělí jediná výhra.

Může se vám to nelíbit, můžete naštvaně kroutit hlavou, ale jedno přiznat musíte. Herní styl celku Vladimíra Růžička je funkční. Velmi funkční. Přechod do režimu vyřazovacích bojů zvládl Hradec výtečně. Za 120 minut extraligového předkola play off dostal jedinou branku a po celou dobu měl dění na ledové ploše pod úplnou kontrolou. „Je třeba říct, že Litvínov hraje výborně, ale zároveň je vidět, že jim náš styl nedělá dobře. Mají s tím problémy,“ uznal po druhé výhře kouč Hradce Vladimír Růžička.

Trable se pro Litvínov začaly vlastně kupit už před úvodním vhazováním. Dvaačtyřicetiletý matador Viktor Hübl zůstal mimo hru. Po seknutí Jakuba Lva ze závěru předchozího klání dostal stop na jeden zápas. A bylo to znát. Jeho parťáci branku Marka Mazance takřka neohrozili. V přesilovkách byli nevýrazní, při rovnovážném počtu hráčů na ledě si nebyli schopni vytvořit šanci.

Jedinou výjimku tvořila hned první početní výhoda. „No jo, ale to bych nesměl být dřevák a něco tam trefit. Fakt už nevím. Prostě nevím. Mám to tak celou sezonu,“ povzdychl si Přemysl Svoboda, jenž trefil ve zmíněné přesilovce dvakrát tyčku. Ukázalo se to jako klíčové. V dalším průběhu, kdy Hradec gólově odskakoval, se totiž zdálo, jako by v dresu Vervy občas až chyběly emoce, respektive lídr, jenž by akcí, nebo srážkou nakopl ostatní.

„Ano, v tohle směru je třeba, aby naši hráči vystoupili z komfortní zóny. Aby ukázali větší zaujetí v zápase. V tomhle nás zatím, bohužel, Hradec předčil,“ postesknul si kouč Vervy Vladimír Országh. „Psychicky je to opravdu náročné. Oni dají branku a pak to prostě jen zavřou,“ doplnil hráčsky pohled Svoboda.

Je paradoxní, že nezáživný duel odstartovala neuvěřitelná gólová paráda. Radim Šalda ve 14. minutě protančil do útočného pásma kličkou a elegantní stahovačkou a puk po rychlém švihnutí zapadl ideálně do růžku. „Krásný gól na jednu nahrávku. Stahovačkou si získal prostor, obránce poslal na druhou stranu a vymetl vingl,“ pochválil svého svěřence Růžička.

Mladý obránce gól slavil rozesmátý od ucha k uchu. „No, ale bylo především kvůli spoluhráčům, protože si ze mě dělali srandu, že normálně jsem takový dřevák a teď předvedu tohle,“ vykládal pobaveně po životním momentu. Bylo proč se smát. Znovu se v sérii potvrdilo, že kdo dá první branku, bere i výhru. „Asi jde o můj nejhezčí a zároveň nejdůležitější gól. Je to zkrátka play off,“ uzavřel dvaadvacetiletý zadák.

