Rekord a 11 gólů? Zohorna stejně nebyl spokojený: Od devátého gólu špatné

Pište góly do zápisu hráběmi! Neskutečná věc, co provedly Pardubice s Karlovými Vary. Za 23 minut jim nasázely devět gólů, rozjely smršť, která skončila výsledkem 11:3. Poprvé v historii českého play off dovedl někdo nastřílet tolik branek. Hodně divoká byla první lajna Dynama, trio Kousal-Zohorna-Camara si celkem připsalo 13 bodů. „Jasně, ale góly nikoho v play off nezajímají, důležité jsou výhry, nám chybí ještě jedna,“ tlumil euforii Tomáš Zohorna.

Kdyby to šlo, trenéři by asi hodili na led ručník. Hotovo, jedeme domů, balíme a do autobusu. Směr Karlovy Vary, šofére! Jenže v hokeji to tak nechodí. Energie si musela do dna vyžrat pardubickou euforii. „Těžko se hledají slova, jak tenhle debakl s ostudou popsat. Sesypalo se nám to,“ kroutil hlavou útočník Tomáš Vondráček.

Ještě nikdo v historii play off nenastřílel 11 gólů. „Je fajn, když dá každá lajna góly, daří se. Hlavně, abychom v tom ale pokračovali dál a vyhráli hned třetí zápas ve Varech,“ pronesl pardubický Matěj Blümel.

Mohli jste vybírat z velkých hokejových parád. Útočník Matej Paulovič vymýšlel technické kousky, které zvládáte různými složitými hmaty spíš na herní konzoly než v reálu. Před pátým gólem si přikopl puk, objel Daniela Kowalczyka a zavěsil. A to bylo Energii vlastně ještě dobře. Prohrávala jen 1:5. Blížila se přestávka, tlak opadne, chyby ustanou, napadne vás třeba.

Jenže start druhé třetiny? Show Dynama, soupeř byl hlavou stoprocentně jinde než v předkole play off. Úniky čtyři na dva, brejky, šance a hlavně góly. Pardubice za tři minuty stihly čtyři. Brankář Vladislav Habal se jen útrpně díval zpátky na střídačku. V 15. minutě střídal Filipa Novotného. Pohled říkal jen jedno: nemávne někdo, že se z tohohle blázince stáhnu? Nemávl.

Na Pardubice seděla v tuhle chvíli hláška z reklamy na antiperspirant. Jsme na koni. První útok masakroval soupeře. Pět bodů si připsali Anthony Camara s Tomášem Zohornou (oba 2+3), tři Robert Kousal (0+3). „Takový výsledek nám dodá sebevědomí v útoku. Ale od půlky zápasů jsme přestali hrát, bylo to fakt blbý do obrany. Hráli jsme hodně laxně, takhle bychom hrát neměli ani za takového stavu,“ ukázal nespokojenost Zohrona. „Na góly se tady navíc nehraje,“ doplnil.

Nechtěl se moc babrat v rekordní kanonádě: „Bylo hezký, že nám tam padaly góly skoro z každé střely, ale hra byla za mě od devátého gólu opravdu špatná.“ Takže naštvaný po takové jízdě? Spíš signál pro tým, aby neusnul. „Užívám si ale každou výhru, vážně,“ usmál se nakonec.

„Ano, užijete si takový zápas. Ale přesně, jak říká Zohy, je to jen jeden bod, nikoho nezajímá, jaký byl výsledek, my se potřebujete soustředit na poslední krok,“ přidal se i Matěj Blümel. Každopádně jeho střelba vyjde draho, když usadil desátý puk do brány. „Jo, jsem v tomhle zápase dvojku mínus.“ A pak přidal jedenáctý, který znamenal rekord. „Možná i trojku mínus. Měl jsem to hrát spíš do rohu, ne?“ rozesmál se. „Ne, samozřejmě jsem za to moc rád. Jen ať vyhrajeme i třetí zápas,“ dodal vážněji Blümel.

Pardubice se nenechaly rozhodit ničím. Vidět to bylo třeba ve chvíli, kdy Tomáš Mikúš zkoušel za stavu 10:3 vyzvat na bitku domácího Patrika Poulíčka. Karlovarský útočník kolem něj kroužil pěstmi, Poulíček se smál. Přiletěla facka na ucho, Poulíček se smál. Konec příběhu.

