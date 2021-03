Energie žije! Vary zahodily strach a bily se za kapitána, brankáři zářili

Budeme se rvát za kapitána! Tohle vyhlásily Karlovy Vary po debaklu v Pardubicích 3:11. OK, splněno. Václav Skuhravý nastoupil do svého 1 000. zápasu v extralize. Tohle přeci nesmí skončit už žádnou ostudou, ne? Energie do toho konečně zvládla dupat celý zápas, Pardubice to samé. Tohle byl zápas, který vás dostával do transu. Nakonec ho v prodloužení rozhodl Martin Kohout, Energie žije! V neděli se pokračuje.

Konečně se Karlovy Vary přestaly klepat, zahodily strach, že jsou v play off. A ukázaly cvrkot, jaký jejich rychlé nohy dovedou spustit. První zápas? Jedna dobrá třetina. Druhý? Nejlepší výkon podaly na rozbruslení, pak už to bylo jen horší. Ale bitva číslo tři? Ano, tohle už byla jízda, nahoru a dolů. Bitva na férovku s velkými šancemi na obou stranách.

„Dupali jsme do toho celý zápas,“ pochvaloval si karlovarský kapitán Václav Skuhravý. Na rozhodující moment se čekalo až do prodloužení. Martin Kohout sundal brankáři Milanu Kloučkovi puk z lapačky. Rukou hrábl na jeho rukavici a pak se v brankovišti začaly dít věci. Nohy kopaly do puku, chvíli pardubického Jakuba Nakládala, chvíli Kohoutova. Rozhodčí po konzultaci s videem gól uznali. Jenže pak si vzal trenérskou výzvu Richard Král, pardubická lavička tam viděla nedovolené bránění brankáři a rozhodčí zkoumali gól ještě jednou.

„Nebudu to komentovat, nemůžu nic říct k rozhodčí,“ nejdřív odmítl situaci hodnotit pardubický kouč. Extraliga už mu totiž jednou vypálila pokutu 10 tisíc za to, že k rozhodčím nic neřekl, jen naznačoval. Ale přeci se nechal přesvědčit, ať slovo rozhodčí úplně vynechá. „Viděli jsme, jak jejich hráč hrál rukou našeho brankáře, chtěli jsme to nechat přezkoumat,“ vysvětlil.

Prodloužení bylo divoké jako celý zápas. Pardubický Marek Ďaloga zvedal ruce, že dal gól a Dynamo postupuje. Nakonec ne. Kohout pak jel sám na Kloučka. Celý zápas se toho dost dělo.

Zohornovo Komando Z zůstalo tentokrát bodově na nule. Velké šance měli Anthony Camara a Robert Kousal, ale teď byl k nim brankář Filip Novotný hodně přísný. Minule si elitní pardubické trio proměnilo prostor kolem karlovarského brankoviště ve svoji říší. Při kanonádě 11:3 si připsalo celkem 13 bodů. Teď se nic takového nekonalo, Novotný byl hodně spolehlivý, na dálku se pral s Milanem Kloučkem o pozici největší hvězdy zápasu. Camarovi dokonce udělal brankář Energie kličku. Tomáš Zohorna byl vidět několikrát v jiné své silné disciplíně, prudil. Párkrát najel do Novotného, několikrát se fackoval se soupeři kolem vlastní brány.

Zákrok večera karlovarské jedničky? Určitě některý z těch v prodloužení. Třeba když už ležel na boku a lapačkou sebral gól Mateji Paulovičovi, který už zasunoval puk za čáru. Nebo pak zákrok bez hokejky proti Janu Kolářovi? Uf, těžká volba.

Ne, nebojte, Milan Klouček na druhé straně rozhodně neodpočíval. Jeho hlavně ostřeloval nejnebezpečnější karlovarský hráč v sérii Jakub Flek. Malý útočník s číslem devět je eso! Dvakrát trefil tyč, pro Kohouta nachystal vyrovnání ve třetí třetině.

Karlovy Vary se hravě vyhrabaly z debaklu 3:11, teď hrály skvěle. V neděli se pokračuje a Václav Skuhravý nastoupí do svého zápasu číslo 1 001. „Popravdě, moc na tyhle čísla stejně nejsem,“ usmál se.

