Kohout protáhl Energii sérii: Šel jsem zápas ukončit. Výhra byla pro lídra

Klub fanouškům vytiskl i speciální bankovky s číslem 1000. a podobiznou kapitána Václava Skuhravého. Lídr Energie hrál svůj velký zápas. Karlovy Vary tentokrát hrabaly. Makaly za něj i pro svůj dojem. Nechtěly končit v play off s ostudou. Sérii protáhl do neděle gól Martina Kohouta. „Snažil jsem se puk dostat do branky za každou cenu,“ komentoval svoji trefu z prodloužení.