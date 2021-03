Smolař Vítkovic. Kalus místo postupu trefil vyrovnávací teč Komety

Jak blízko jste byl gólu v prodloužení?

„Blízko i daleko, no. Alex (Mallet) mi to pěkně nahrál, já mu to mohl vrátit zpátky, ale bohužel jsem se rozhodl, jak rozhodl. Je to hokej, jedeme dál. Máme další zápas doma, neskládáme zbraně a jedeme dál.“

Nebyl jste už moc blízko brankáře?

„Těžko říct, rozhodují sekundy. Spíš bych řekl, že jsem si Alexe ani pořádně nevšimnul. Věděl jsem, že tam někde je, ale rozhodl jsem se v ten moment, že budu střílet. Bohužel. Hlavu vzhůru.“

Věřil jste si v ten moment na střelu? Podobnou ranou k tyči jste otevíral skóre.

„Jo, určitě. Kdybych si nevěřil, nemusím vůbec střílet. Věřil jsem si, bohužel mě gólman vychytal.“

Jak byste popsal situaci u vítězného gólu Komety v prodloužení? Sáhnul jste do Hollandovy střely od modré?

„Jo. Jejich bek to vystřelil, nešťastně jsem to ztečoval našemu brankáři mezi nohy. Co se dá dělat... Prohrané buly, nešťastně mě trefil. Možná jsem to měl vykleknout, těžko k tomu víc říct.“

Kometa - Vítkovice: Brněnská obrana zapomněla na skórujícího Kaluse, 0:1

Co se vám bezprostředně po zápase honí hlavou? Většinu času jste měli dění pod kontrolou, ale jeden gól jste dostali v oslabení, druhý po teči. Jak těžké teď bude vrátit hlavy do pohody?

„Musíme rychle zapomenout na dnešní zápas a už se soustředit na úterý. Hlavy vzhůru, série je 2:2. My si za tím půjdeme, abychom se dostali do čtvrtfinále.“

V sérii jste vedli 2:0 na zápasy, měli jste už Kometu na lopatě?

„Určitě jsme si tohle nemysleli. Kometa má výborný mančaft, mají zkušené hráče. Šli jsme do toho pořád stejně, střídání od střídání, nic jsme nepodcenili.“

Kdo má teď psychicky navrch?

„Je to 2:2 na zápasy, vyrovnaná série, každé utkání je jenom o gól. Zase bude rozhodovat každá maličkost na ledě. Nemyslím si, že má někdo navrch.“

I v základní části jste měli s Kometou bilanci vyrovnanou 2:2 na zápasy. Odpovídá tomu tedy teď i dění v předkole? Dalo se to čekat?

„Věděli jsme i za stavu 2:0 na zápasy, že nám nedají nic zadarmo. Že se Kometa doma bude snažit vyrovnat stav. Bohužel se to pro ně vyrovnalo. My neskládáme zbraně a už se budeme všichni soustředit na úterý.“

Hezké góly už moc nepadají, obě poslední prodloužení rozhodly jemné teče. Jak se s tímto vyrovnávat?

„Na to se nedá myslet. Vědělo se, že bude série vyrovnaná. Všechny dosavadní zápasy byly o gól, pěkné branky už asi moc padat nebudou. Takže musíme všechno tlačit do brány. Kometa teď byla dvakrát šťastnější. My v úterý uděláme maximum, abychom postoupili.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Vítkovice 2:1p. Počtvrté stejný výsledek. Holland vrátil sérii do Ostravy

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:11. Klepiš, 66:12. Holland Hosté: 10:04. M. Kalus Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: Dolejš (Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE