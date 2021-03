Prodloužení o všechno? Mám to rád, říká Rákos. Hrušku rozebírat nechtěl

Tohle jsou večery, které miluje. Jde do práce, tam se vydá ze všech sil a vrátí se domů jako vítěz. Obouchaný, unavený, ale šťastný. „Trénujeme, abychom si mohli zahrát tyhle krásné vypjaté zápasy o všechno,“ říká útočník Daniel Rákos (33), typický borec pro play off. Dnes se mu bude usínat luxusně, jeho Kometa vyrovnala sérii předkola s Vítkovicemi na 2:2.

V utkání jste měl dvě velké šance. Byl byste hodně na dně, kdyby vám skončila sezona?

„Samozřejmě, že by mě to strašně mrzelo. Mrzelo mě to i tak, ale kdybychom skončili, bylo by to o to horší.“

Je pro pohodu v týmu důležité, že se konečně trefil někdo mimo první pětku?

„Nám je jedno, kdo dává góly. V play off se nehraje na osobní statistiky. Sbírají se výhry. Jsme strašně rádi, že se nám povedlo vrátit sérii od Ostravy a pokusíme se tam vyhrát.“

Je to teď zase 50:50?

„Bude se nám lépe usínat a regenerovat. Já to tak aspoň po vítězném zápase mám. Díky tomu, že se hraje bez lidí, mohli bychom na tom být teď o něco líp.“

Jak snášíte psychicky, když jdete do prodloužení a víte, že můžete vypadnout?

„Já to mám rád. Proto trénujeme, proto hrajeme dvaapadesát utkání v základní části. Abychom si mohli zahrát tyhle krásné vypjaté zápasy o všechno.“

Nebudete před rozhodujícím duelem ani trošku ve stresu?

„Kdo by nebyl nervózní, je trošku kaskadér. Ale je prostě hezké hrát o všechno. Osobně mě to hrozně baví. Na rozhodující zápasy mám většinou pozitivní vzpomínky. Snad to bude platit i v úterý. Teď už je to o morálních vlastnostech jednotlivce a vyždímat se z posledních sil. Půjdeme ten zápas vyhrát. Ne ho někde odstát a odbránit.“

Co máte na ledě za spory s vítkovickým Janem Hruškou?

„Tohle asi nebudeme rozebírat do médií.“

Byly domácí zápasy stejné jako ty v Ostravě?

„Myslím, že jsme se trošku zlepšili. Podle mě jsme měli maličko navrch. To je asi tím domácím prostředím. Padá málo gólů, ty nejsou moc hezké. Takhle se hraje play off. Důraz do brány a tam to nějak domlátit.“

Jste hodně osekaný?

„Já se cítím parádně.“

Jak jste viděl vítězný gól Rhetta Hollanda?

„Vyhrál jsem buly a šel jsem ze strany do brány. Pak jsem jenom viděl, jak puk propadl gólmanovi mezi nohama. Teč Kaluse jsem neviděl.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 51:11. Klepiš, 66:12. Holland Hosté: 10:04. M. Kalus Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Kusko, Schneider. Hosté: Dolejš (Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena

