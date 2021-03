Videostop! V předkole řádí přezkumy aneb když trenérská výzva sebere gól

Videostop. Vyjde to, nevyjde? Ve dvou dramatických brněnských bitvách mezi Kometou a Vítkovicemi bylo hned třikrát ve hře video. Se dvěma výzvami trenéři uspěli. V sobotu o radost z gólu dodatečně přišel vítkovický Jan Hruška, včera Petr Holík z Komety. Gólová teč Jakuba Klepiše už byla v pořádku. „Je to v pravidlech, využívá se to, je to realita,“ glosoval dodatečné revize od přístrojů vítkovický trenér Miloš Holaň.

Ve vyrovnané sérii sáhli trenéři ke coach‘s challenge, tedy novému posouzení nepřehledné situace v brankovišti, poprvé v sobotu. Zástupci Komety se ozvali tři vteřiny před koncem druhé třetiny za stavu 0:0 proti gólové dorážce Jana Hrušky. Těsně před střelou se totiž opřel o brankáře Karla Vejmelku. A sudí branku neuznali.

„Asi moment utkání,“ říkal brněnský asistent Jiří Horáček. „Viděli jsme, že tam byl kontakt Honzy Hrušky na brankáře, což nám potvrdil i Pavol Rybár (trenér brankářů), který má záběry z více kamer. Šli jsme do toho. Zaplaťpánbůh za to.“

V neděli se situace obrátila. Petr Holík ve 35. minutě vyrovnával na 1:1. Tentokrát se na video obrátili Ostravané. Protože před střelou byl před Danielem Dolejšem v souboji na brankovišti Martin Zaťovič. Gólmanovi nohou vytočil hokejku, i tady sudí branku zrušili. Byť to hodnou chvíli trvalo. Zaťovič nechápal, na brankáře ho tisknul obránce Lukáš Kovář. Překvapený byl i střelec Holík.

„Tohle je záležitost Denise (Havla), našeho videokouče, on to sleduje,“ popisoval ze svého pohledu brankář Dolejš. „Sám jsem měl pocit, že byl soupeř v brankovišti a taky to tak dopadlo.“ U další situace, kterou se rozhodli trenéři znovu přehodnotit, už si Dolejš zdaleka jistý nebyl. Po přesilovkové teči Jakuba Klepiše z 52. minuty na 1:1 se ani sám na sudí neobracel.

Zaťovič byl sice znovu na hraně brankoviště, ale vše bylo v duchu pravidel. „Tušil jsem, že u téhle situace je šance malá a taky to tak dopadlo,“ přitakal Dolejš. I tak se Ostravané na sudí přes video znovu obrátili. „Máme výborného videokouče, co to sleduje, dostáváme od něho informace do sluchátka a podle toho se orientujeme,“ vysvětloval trenér Miloš Holaň. „To je celé.“

Trenérské výzvy nechtěl příliš rozebírat ani Jiří Horáček. „Pro mě je to super, výborný,“ reagoval stroze. „Všechno je to nakonec o tom, jak rozhodnou páni rozhodčí, my to do puntíku respektujeme.“

To samé nakonec zbývá i aktérům na ledě. „My se musíme tlačit do brány, pak už je to otázka na rozhodčí,“ reagoval vítkovický Marek Kalus. Zaťovič zrušení Holíkova gólu nechápal. „Já nevím, neviděl jsem to pořádně, musel bych se znovu podívat,“ rozhodil rukama v reakci pro Českou televizi. „Nevím, co se stalo. Bek mě furt drží, nevím.“

U Klepišova gólu už byli Brňané klidnější. Byli přesvědčeni, že na třetí pokus sudí po konzultaci u videa branku uznají. „Věděli jsme, že to gól bude,“ přitakal obránce Filip Král, který Klepišovi od modré nabíjel.

Komise rozhodčích dodatečně potvrdila, že všechny případy byly vyhodnoceny správně K Hruškovi...

„Hráč byl sice protihráčem přistrčen, ale svůj pohyb umocnil a do brankáře úmyslně zatlačil loktem, čímž ho posunul, takže nemohl zaujmout plnohodnotnou pozici,“ píše se ve stanovisku komise. „Vzhledem k tomu, že kontakt útočícího hráče byl vyhodnocen jako úmyslný, nebyl gól uznán. Platí, že pokud útočící hráč vyvolá s brankářem mimo brankoviště jakýkoli jiný kontakt než náhodný, gól nebude uznán.“ K Holíkovi...

„Při couvání v brankovišti odtáhl bruslí hůl brankáře, čímž byla výrazně omezena jeho možnost zasáhnout proti následné střele. Gól proto nemohl být uznán,“ popsala komise.

