Změny v Plzni. Končí Gulaš i Frodl, řeší se trenér. Co vedlo ke krachu?

Hokejová Plzeň vypadla v předkole play off nečekaně s Olomoucí, co se v klubu stane po sezoně? • Koláž iSport.cz

Když v play off pátý celek vypadne s dvanáctým a ještě se nechá spláchnout ve třech zápasech, je to opravdu velký výbuch. Plzeňský tým po sobotním návratu z Olomouce vítali v noci fanoušci. Od světlice vzplanul autobus stejně jako naděje západočeského mužstva. „Výsledky jdou za trenérem,“ vzal na sebe zodpovědnost Ladislav Čihák. Krutý týden smáznul vše, co se předtím povedlo. Co se bude dít v západočeském celku, kde byl důvody předčasného konce sezony? Vše najdete v zamčené části článku pro iSport Premium.