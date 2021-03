Gulašův návrat do Budějovic: loučení bez fanfár, odstupné jako zádrhel

Hlavní hvězda extraligy? I v nové sezoně to bude jednoznačně plzeňský útočník Milan Gulaš • Pavel Mazáč (Sport)

Plzeňský tahoun Milan Gulaš se vrátil do sestavy po dvou týdnech strávených na marodce • Pavel Mazáč / Sport

Ani Milan Gulaš nezabránil tomu, že Plzeň vypadla s Olomoucí v předkole play off už po třech duelech • ČTK / Chaloupka Miroslav

Oficiálně potvrzeno nic ještě není, ani nemůže být. Ale že Milan Gulaš v Plzni končí, se vědělo dávno před tím, než Indiáni ze západu Čech v předkole play off zažili svoje Wounded Knee a zmasakrovalo je olomoucké vojsko . Zástupci klubu už o odchodu kapitána mluvili před fanoušky. Proč nebylo loučení 35letého lídra ideální, jak velké je odstupné, které může zkomplikovat plánovaný návrat ke kořenům do Budějovic, a jaké destinace byly také v osudí?

Milan Gulaš toho v Plzni předvedl a zanechal za čtyři sezony hodně. Vrátil se tam ze Švédska jako zkušený třicátník a domácí soutěž si okamžitě podmanil. Třemi tituly nejproduktivnějšího hráče za sebou se nepochybně řadí mezi extraligové legendy.

Taky trhal sítě a dvakrát byl nejlepším střelcem, dvakrát dovedl tým k bronzovým medailím. V tomto ročníku nenabral tak ďábelské tempo, přesto skončil třetí v bodování soutěže. V play off však přišel náhlý krach, Škodovka vypadla, Gulaš si nepřipsal ani čárku.

O svém konci v západočeském klubu po vyřazení vykládat nechtěl. „Na to teď nebudu odpovídat,“ pravil po třetím utkání předkola. Nicméně je to prý hotová věc. V západočeském klubu už hledají jiné možnosti, jak Gulaše nahradit a pracovat bez něj, až se to stane.

Během extraligové odstávky zvažoval náhradní řešení v zahraničí. Naposledy ho lákal