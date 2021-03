Mueller zavelel a Brno slaví. Začali jsme hrát jako Kometa, těší kouče

První a poslední výhra hostů v sérii. To znamená postup Komety a její čtvrtfinále s Třincem. Je hotovo. Pro Vítkovice sezona po porážce 1:3 v pátém duelu končí a bolí to jako čert. Holaňův soubor vedl v předkole Generali ČP play off Tipsport extraligy 2:0 na zápasy, byl psychicky nahoře. Jenže Brno to nevzdalo. Rozhodující bitvu rozsekl ten, od něhož se to čekalo nejvíc – Peter Mueller. „Měli lepší special týmy. Možná ukázali, že jsou zkušenější,“ shrnul ostravský bek Roman Polák.