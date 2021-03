Chtěl bych zůstat, řekl Polák. Ocenil tým, beci hráli se zlomeninami

Padli se vztyčenou hlavou. Vítkovičtí sice parádně rozjeté předkolo Generali ČP play off s Kometou Brno nedotáhli k postupu do čtvrtfinále, v klíčové páté bitvě prohráli 1:3 a sérii ztratili 2:3 na zápasy. Zklamání bylo obrovské. Přesto byl kapitán Roman Polák na své parťáky hrdý. Třeba i proto, že Lukáš Kovář a Patrik Koch dohrávali se zlomeninami prstů, Petr Gewiese s nataženými přitahovači třísel a také zkušený bek nebyl po nedávném zranění stoprocentně v pořádku. „To je play off, kluci se nemají za co stydět,“ komentoval Polák.

Jak jste sérii viděl ze svého pohledu?

„Samozřejmě, vedli jsme 2:0 na zápasy, ale dokud se nevyhraje třetí, tak nic není jisté. Možná Brno ukázalo, že je zkušenější tým, rozhodly detaily. Měli lepší speciální týmy, dali góly v přesilovkách, my ne. S jedním gólem se pak špatně hraje. Bohužel jsme se nedokázali prosadit, to jsou asi důvody, proč jsme prohráli.“

Kde se série zlomila?

„Vůbec nemůžu říct, kde se to zlomilo. Každý zápas jsme hráli nadoraz, kluci hráli super. Všichni dřeli. Neřekl bych, že to někde bylo zlomené. I v kabině byla dobrá nálada, vítězná, kluci chtěli hrát. Tímto bych jim chtěl za sebe poděkovat, dali do toho opravdu všechno, hráli dobře. Byla to vyrovnaná série.“

Za co byste tým pochválil?

„Za všechno. Jak se k sezoně postavili, nebyla lehká. Hlavně start byl celkem nevydařený, hodně se toho stalo. Kluci se s tím poprali, závěr byl vynikající. Sedlo si to, překvapili jsme i osmým místem, to jsme ani nečekali, že by se to mohlo povést. I v předkole jsme ukázali, že jsme platný soupeř. Rozhodly opravdu jenom detaily.“

Vítkovice - Kometa: V závěru přesilovky dostal Mueller svůj celek opět do vedení, 1:2

Před play off jste přišli o papírovou jedničku Miroslava Svobodu, jak to zvládl Daniel Dolejš?

„Ten byl vynikající, nebál se toho. Výsledky ukazoval i v průběhu sezony. Že není jen dvojka, ale že dokáže i zapnout, když jde do tuhého. Super kluk a spoluhráč, každý zápas do toho dával všechno. Když jsme potřebovali podržet nějakým zákrokem, tak nás podržel. Byl stoprocentní a bylo to z jeho strany super.“

Kometa je silný soupeř, historicky úspěšný. Přesto, cítili jste, že byla hratelná?

„Byla hratelná, to jsme jako tým cítili. Věřili jsme, že to urveme a půjdeme za vítězstvím. Bohužel se to nepovedlo. Ale každý tam nechal všechno.“

Jak s vámi v pátém utkání zamával rychlý gól po 47 vteřinách?

„Ze začátku to bylo z naší strany trošku nervózní, ale oklepali jsme se a pak jsme zase dominovali. Hlavně ve druhé jsme je nepouštěli skoro k ničemu, měli jsme pořád nějaké šance. Bohužel hokej je i o druhých šancích a ty jsme neměli. Jen první. Druhý odražený puk už jsme neměli. Detaily rozhodly.“

Jak těžce se bránila první lajna Komety s Peterem Muellerem?

„Pět na pět si troufám říct, že jsme byli proti ní lepší. Bohužel ukázali svoji sílu v přesilovce. Na ni jsme se připravovali, ale byly vidět zkušenosti. Když jsme se připravili na jednoho hráče, otočili to i v průběhu utkání na druhého a zahráli jinak. Byla vidět velká síla. I tím, že už nějakou dobu hrají spolu. U nás jsme se sešli a nehrajeme tak dlouho jako oni. I z naší strany hodně dobrý.

Budete ve Vítkovicích i v příští sezoně?

„Určitě bych chtěl zůstat. Pod touto trenérskou dvojicí, ale uvidíme, jaký tady bude tým. Těžko spekulovat. K tomu bych se zatím nevyjadřoval.“

HC VÍTKOVICE RIDERA Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:13. Fridrich Hosté: 00:47. Valský, 37:36. Mueller, 58:29. Zaťovič Sestavy Domácí: Dolejš (13.–18. Peksa) – Pyrochta, R. Polák (C), Galvinš, Gewiese, Koch, L. Kovář, R. Černý – L. Krenželok (A), Hruška (A), Lakatoš – Svačina, J. Mikyska, Schleiss – Mallet, Flick, M. Kalus – Fridrich, Werbik, Dej. Hosté: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Zámorský, Kučeřík, Holland, Gulaši, Svozil, Bartejs – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Valský, Rákos, Vincour – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Bondra, Šoustal, Schneider. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion Ostravar aréna Návštěva 00 diváků

Vítkovice - Kometa: Zaťovič i po podražení dokázal dostat puk do prázdné branky, 1:3

Vítkovice - Kometa: Důrazný Flick "vystřídal" Rákose přes mantinel

Vítkovice - Kometa: Fridrich z nulového úhlu dokázal prostřelit Vejmelku, 1:1

Vítkovice - Kometa: Dolejš musel střídat kvůli tržné ráně, extraligový debut Peksy