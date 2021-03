Boleslavská hrozba pro Dynamo? Rána a jízda! O taktice se ale mlčí

Předkolo zvládly, teď Pardubice čeká vyšší level, než byly Karlovy Vary. Mladá Boleslav si třetím místem uhrála přímý postup do čtvrtfinále. V základní části bodovala hlavě svým vymakaným systémem „nastřel a žeň za pukem“. Turbo hokej, který minimalizuje ztráty při puku při přechodu do útoku? Dost nepříjemná zbraň, když ji dobře ovládáte. „Ríša Král mi říkal, ať hlavně nic neřeknu o taktice,“ usmál se asistent Dynama David Havíř, když padlo téma, jaký hokej jeho tým teď čeká.

„Uvidíme, jakou taktiku zvolíme my, třeba si oni připraví taky něco úplně jiného, aby nás překvapili, s tím musíme počítat,“ oznámil pardubický obránce Jan Kolář. Mladá Boleslav pod Radimem Rulíkem vypilovala k dokonalosti systém, který v základní části fungoval. V kostce? Vytáhne útočníky hodně nahoru až k modré čáře, obránci nastřelují puky, postupný útok prakticky neexistuje.

Když se díváte na Boleslav, je to hokej bum, jízda, útok na cíl. „Mají podobně bruslící hráče jako Karlovy Vary, jen s lepším zakončením. Je tam třeba David Šťastný a další šikovní hráči,“ nakonec se přeci jen lehce pustil do rozboru soupeře Havíř.

Ale pak tohle téma rychle ukončil: „Oba týmy jsou přečtené, my sledujeme je, oni čtou nás. Teď se na nás podívali v předkole. Nemůžu vám říct, co na jejich hokej nasadíme, pak by si to ještě přečetli i tady.“

Rulík narouboval na Boleslav systém, ke kterému má vhodné typy hráčů, rychlé a technické. Nadstavbu tvoří pak právě David Šťastný, který v útočné třetině umí vymyslet překvapivou kličku, někdy dvě.

Zlepšil se v tom, že ví, kdy má puk jeho hokejku opustit, v základní části nastřílel 26 gólů, do léta 2020 jich nejvíc zvládl 14. „Sice jsme s nimi třikrát prohráli, ale herně to bylo většinou dobrý. Strach z nich nemáme, je tam přirozený respekt. Jdeme si pro vítězství,“ zahlásil na konec ale pardubický obránce Jan Kolář.

SESTŘIH: Karlovy Vary - Pardubice 1:5. Postup Dynama pečetil dvěma góly Horký

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Pardubice 5:2. Chyby Barulina stály Východočechy body

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE