Mandátův kokainový sešup. Parťáci mlčí, pomohla lítost. Kde může hrát?

Hokejisté Pardubic oslavují postup do čtvrtfinále play off • Pavel Mazáč / Sport

Renomé je v tahu. Stupínky, po kterých se Jan Mandát drápal nahoru, vlastně taky. Antidopingoví komisaři odhalili podle testů z 13. prosince, že pardubický útočník měl v těle kokain. Hlavní problém je, že to bylo při zápase v Liberci a pozitivní byl i vzorek B. Disciplinární komise mu napařila stop na dva roky a klub s ním ukončil spolupráci. Dovětek Dynama zní: navždycky.

Pardubice zrovna v úterý pořádaly tiskovku před čtvrtfinálovou sérií s Mladou Boleslaví. Na téma, že Mandát je pryč, se řeč logicky musela stočit taky. „Nechci se o tom teď vůbec bavit,“ zakroutil hlavou jen obránce Jan Kolář. „Je to věc stará dva měsíce, mluví se o tom už dlouho. Teď padl nějaký oficiální výsledek, ale už se o tom ani v kabině nebavíme, nekoukáme se na to. Soustředíme se na hokej, ani nám nepřísluší celou věc komentovat,“ dodal.

Pardubicím nevypadl žádný pěšák. Vypadl hráč, který šel postupně nahoru. V minulé sezoně nastřílel 17 gólů, vymanil se z role, že sice hodně bruslí, ale není efektivní. Zlepšoval se. Týden po návštěvě dopingových komisařů v Liberci si zahrál poprvé v kariéře za reprezentaci. Za dalších 16 dní pak Dynamo hrdě oznámilo, jak s Mandátem prodloužilo smlouvu na další tři roky a že z něj roste lídr. Pak se všechno otočilo. Nejdřív vyšetřování z podezření na doping. Teď hráč i klub dostali oficiální verdikt. Útočník následně dostal od klubu výpověď za porušení hráčské smlouvy, z nového kontraktu na tři roky se stal jen cár papíru.

„Nezlobte se, ale k téhle situaci se za klub bude vyjadřovat jenom Dušan Salfický. Mám na to nějaký svůj názor, ale říkat ho nebudu,“ pronesl asistent trenéra David Havíř.

Teoreticky mohla být Mandátova smlouva pozastavena, zmražena. Pro něj totiž trest od disciplinární komise neznamená konec kariéry. Pardubice ovšem vypovězením kontraktu naznačily, že doba, kdy klub spíš problémy překrýval, je s majitelem Petrem Dědkem pryč. Kdo poruší pravidla, která se týkají životosprávy? Konec.

Co čeká Mandáta dál? Zákaz platí pouze na soutěže IIHF. Takže teoreticky má možnost jít hrát nižší soutěž v zámoří. Pokud mu agent domluví angažmá třeba v ECHL, nebude to problém, byť samozřejmě půjde finančně výrazně dolů. A pak taky dvouletá stopka je pro něj v jeho věku pořád ještě dobrá zpráva. Protože se přiznal k užití kokainu, dostal nižší trest, hrozily mu až čtyři roky bez hokeje. Navíc existuje ještě možnost, že trest půjde dolů.

Sám útočník se k případu teď nechce vyjadřovat, protože se chce ještě odvolat u poslední instance, tedy u Arbitrážní komise Národní sportovní agentury. „Pořád věřím, že všechno může dopadnout ještě jinak, než to zatím teď je a trest může být menší. S advokátkou a agentem pro to děláme teď nejvíc, co jde,“ řekl pouze pro iSport.cz. A jestli uvažuje o pokračování kariéry za mořem? „Další kroky zatím ještě neřeším, protože pořád nevím, jak to celé nakonec ještě dopadne,“ dodal s tím, že do vyřešení odvolání víc věc komentovat nebude.

Disciplinární komise útočníkovi dala „pouze“ dvouletý trest, protože po vyslechnutí jeho obhajoby uznala, že konzumace kokainu neměla způsobit výhodu při podávání výkonu. „Užitím zakázané látky došlo k porušení antidopingových pravidel. Nebylo prokázáno, že by hráč látku užil s cílem dosáhnout vyššího sportovního výkonu. Proto byl hráč potrestán zastavením činnosti na dva roky, do 12. ledna 2023 včetně,“ stojí v oficiální zprávě. Polehčující okolností pro Jan Mandáta pak podle informací iSport.cz taky bylo, že projevil velkou lítost.

Pardubice dál pokračují v namátkových kontrolách hráčů i realizačního týmu. V únoru byli všichni v kabině podrobeni biochemickému testu na přítomnost dopingu a jiných zakázaných látek. Výsledek? Negativní.

David Havíř se o Mandátově případě bavit nechtěl. Ovšem jak na něj působí, když čas od času musí všichni hráči na zkoušku, zda jsou čistí? Nejsou trenéři v napětí, že se dozví mrzutou zprávu? „Je to jejich zaměstnání, dělají hokej odmala, takže by ho měli mít rádi. Můžete mít v kabině super hráče, ale do hlavy jim nevidíte,“ poznamenal.

Pak dodal ještě jeden svůj důležitý pohled. „Klukům jsem říkal, ať si užívají a váží si toho, že mohou chodit do práce, je to pro ně přeci radost. Půlka republiky je v tuhle chvíli zavřená, dost lidí by chtělo jít do práce a nemůže. My hrajeme sice bez lidí, ale pořád můžeme do zaměstnání chodit. Toho si přeci musíme vážit, ne si to něčím ještě pokazit,“ pronesl čtyřnásobný extraligový šampion, který má ve štábu Richarda Krále primárně na starosti obránce.

Hokejová cesta Jana Mandáta 2013 Odešel z jihlavské juniorky do Ameriky. Pokračoval v roli, kterou měl doma, byl produktivní, ve své třetí sezoně v QMJHL stihl 64 bodů v 62 zápasech, ale na draftu NHL ho nikdo nevybral. 2016 Zkusil udělat krok k NHL jinudy, podepsal smlouvu s farmou Devils. V AHL poznal, že musí trenéry nějak upoutat. Začal být hráčem, který se víc sráží, klidně se i porve, když je potřeba. 2018 Skončil za mořem a podepsal smlouvu v Pardubicích. Na začátku se hodně střelecký trápil, upoutal rychlýma nohama, ale nedával góly. V extralize si získával spíš jméno jako defenzivní útočník. 2019 Postupně si budoval v Česku jméno. Fanoušci si na něm cenili, že nevypustí jediné střídání. V kabině navíc fungoval i jako tlumočník, protože umí plynně anglicky a francouzsky. 2020 Nejlepší rok kariéry. V únoru se Pardubice zachránily, on nastřílel 17 gólů v sezoně. Rostl každou sezonu, v prosinci si poprvé zahrál za národní tým a s klubem začal ladit prodloužení smlouvy. 2021 V půlce ledna svaz oznámil, že měl pozitivní dopingový trest. Po přezkumu druhého vzorku mu dal dvouletý zákaz činnosti, který se vztahuje na všechny soutěže řízené IIHF.

