Sparta přinese pohled za oponu. Nadšený nejsem, přiznává Hořava

Hokejová Sparta přichází do play off s unikátním projektem pro fanoušky, kteří budou moct sledovat dění v týmu i za oponou

Play off bez fanoušků. Vrcholná část sezony před liduprázdnými tribunami. To extraligové kluby nezmění, budou se však snažit dostat k divákům jinak. Například pražská Sparta bude během celého play off natáčet seriál ze zákulisí. Pohled do šatny, na porady i tréninky. „Je to fajn. Pro lidi to bude určitě zpestření,“ říká Michal Řepík, kapitán vítězů základní části. Do čtvrtfinálové série s Olomoucí vstoupí Sparta v sobotu.

Na stadion diváky nedostanou, tak dostanou stadion i s jeho zákulisím k divákovi domů. Svým fanouškům nabídne Sparta po celé play off pohledy za oponu fungování týmu a celého klubu. „S fanoušky se nemůžeme setkat v aréně. Rozhodli jsme se proto, že jim ukážeme víc, než by mohli vidět při běžné návštěvě zápasu,” říká generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Z každé série play off vzniknou tři díly o délce zhruba osmi minut. Celý projekt se jmenuje Sparťanská armáda, seriál bude k vidění na webu dobitvy.cz. Na serveru iSport.cz pak bude exkluzivně vždy ráno před vydání nové epizody zveřejněn teaser, tedy upoutávka se sestřihem toho nejlepšího z daného dílu. Poprvé se tak stane už během pátku.

Hráčům, trenérům i všem zástupcům klubu budou během celého play off v patách kamery. „Budeme s týmem i ve chvílích, kdy běžně zůstávají dveře sparťanské kabiny pro všechny zavřené. Fanoušci se budou moci na vlastní oči vžít do role hokejistů, znát jejich bezprostřední pocity a poznat nejryzejší sportovní emoce,” upřesňuje marketingový ředitel klubu Jakub Hospůdka.

Pro všechny to bude nová situace, byť už dříve Sparta podobný projekt realizovala. „Sledoval jsem americkou cestu na NHL Winter Classic, to byla paráda. Je to hezké, pro diváky to bude výborné zpestření. Podívají se do kabiny, uvidí, co se děje uvnitř týmu. Že to není jen o zápasech a trénování, uvidí meetingy a všechno další. Když bude potřeba v kabině něco říct, uděláme to. Držet zpátky se určitě nebudeme,“ má jasno kapitán Michal Řepík .

Ne všichni jsou však z natáčení zrovna nadšení. „Budu mluvit jen za sebe, ale já to vnímám velice špatně. Vím, že je to trend, že je taková doba, ale rád za to upřímně nejsem,“ přiznává otevřeně kouč Miloslav Hořava.

A doplňuje ho trenérský kolega Josef Jandač . „Měl jsem to podobně, měli jsme o tom velkou diskuzi. Nakonec jsme s tím ale souhlasili. Nesmí to zasáhnout do chodu mužstva, na druhou stranu ty kamery prostě nebudou neviditelné. Chápeme to jako byznys, v téhle době je spojení s fanouškem těžké. Oba jsme se s Milošem nakonec nechali přesvědčit. Musíme se od toho nějakým způsobem oprostit, zvyknout si na to. Začátky asi budou těžší.“

To hráči nějaká omezení nevidí. „Mně to je asi tak nějak jedno, pro trenéry to je možná trochu horší. Já to neřeším,“ usmívá se Řepík. Ze všech dílů pak vznikne po konci play off krátký film, do něhož budou ještě vloženy další bonusové scény.

Se svými projekty přišly také další kluby. Například Třinec bude během vyřazovacích bojů vysílat své Dračí studio, v jehož rámci budou své příznivce informovat o sestavě pro zápasy dřív než kdokoli jiný. Zároveň nabídnou také rozhovory s klubovými legendami a další lákadla. Vysílat budou živě vždy před zápasy Ocelářů.

