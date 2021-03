Hrňa bere novou roli: na hraně sestavy, žolík v přesilovce. V čem je jeho síla?

Do vyřazovacích bojů proti Kometě naskočil Erik Hrňa v základní sestavě Ocelářů. Dílem proto, že v dlouhodobé části byl ve vzájemných zápasech nejproduktivnějším třineckým hráčem (3+1). Roli však sehrálo i to, že kvůli nemoci vypadl ze základní dvanáctky útočníků Ondřej Kovařčík. Hrňa naskočil do druhé formace k Marcinkovi s Kurovským, hrají výborně. Role žolíka do první přesilovky mu zůstala. Bude to tak i v odvetách v Brně ve středu a ve čtvrtek.

Zkušený útočník, který své první zápasy v play off za Oceláře hrál ještě společně s Lubomírem Sekerášem v roce 2008, přidělenou roli v týmu bere. Byť nezastírá, že to bývá občas náročnější. „Někdy to je těžší,“ přitakává Hrňa. „Když jsem na střídačce studený, není pak lehké skočit rovnou do přesilovky. Přijde mi, že mi pak občas chybí krok nebo lehkost. Když nás ale trenér protáčí, nebo hraju stabilně jako teď, tak to problém není. Přesilovky jsou o pohybu, a když ho budeme mít, tak se nám budou dařit.“

Není bez zajímavosti, že v elitní přesilovce Ocelářů jsou seskládaní hned tři střelečtí vítězové dlouhodobé části extraligy. Matěj Stránský ji ovládl v aktuální sezoně (33 branek), Martin Růžička byl nejlepší v ročníku 2012/13 (40 branek) a třetím do party je právě Erik Hrňa. Byl nejlepším střelcem základní části 2014/15. Nasázel tehdy 26 branek. Poměrně symbolické je, že ani tehdy neměl pevné místo v sestavě Ocelářů. Sezonu dokonce rozjížděl na hostování v Olomouci.

„Počítám, že kurz na mé vítězství mezi střelci mohl být tehdy tak milion ku jedné,“ smál se Hrňa. „Nevsadil si nikdo, žádný z kamarádů se nestal milionářem. Pravda je, že sám bych na sebe dal tak korunu pro štěstí. Víc ne.“

Hrňa s Třincem slavil oba tituly (2011 a 2019), dvě zlata získal i se vsetínskou juniorkou (2005 a 2007). V záři reflektorů, nepočítáme-li předávání koruny střelců v roce 2015, nebyl nikdy. Přitom jeho střelu z první nebo přesný švih zápěstím, chválí kdekdo. Naposledy snajpr budoucnosti Filip Zadina, když v Třinci rozjížděl sezonu. „Erik má nejpřesnější střelu, snažím se od něho něco odkoukat,“ ocenil parťákovy přednosti Zadina.

Hrňova reakce? „Asi mě chtěl potěšit, on má taky střelu parádní,“ glosoval s nadhledem. „Je nás tady víc, kdo se do toho umí opřít.“ Že by jeho rány z první trhaly sítě, to se smíchem poupravil hned. „Když se před sezonou dělala soutěž v tvrdosti střelby, skončil jsem poslední.“

Kdepak. Hrňova síla není v razanci střely. Spíš v rychlosti zpracování a přesnosti. Dlouhodobě v třinecké přesilovce těží i z toho, že v týmu vždycky bývalo víc šikovných praváků. Hrňa drží hokejku doleva, s Martinem Růžičkou se tak na křídlech v početní převaze skvěle doplňují. Oba navíc umí i přesně přihrát, nabít na ránu z první. „Hrál jsem na přesilovce, protože leváků moc nebylo,“ přitakal Hrňa. „A moje silná stránka? Řekl bych, že střela z první. A střela zápěstím. Nic nevymýšlet a vystřelit, co nejrychleji to jde. Nic složitého.“

I tak střelu piluje na každém tréninku. „Zůstáváme a střílíme, abychom hlavně trefovali bránu. Musím zaklepat, docela to padá tam, kde chci, ale ostré zápasy jsou o něčem jiném. Doufám, že nám to proti Kometě bude padat i dál. V play off není moc šancí na opravy. Můžete prohrát jeden zápas a končíte, není žádná další možnost. Proto se musíme poctivě nachystat na každý zápas.“

