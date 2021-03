Vrána končil v Brně v krvi. Neskutečný bojovník, ocenili kapitána Oceláři

V sérii dostal nejvíc ran. Z každé se otřepal, znovu se postavil na nohy a vrátil do hry. Třinecký kapitán Petr Vrána (35) byl po čtvrtfinále Generali Česká play off proti Kometě Brno pořádně potlučený. Přestože Oceláři sérii zvládli v nejrychlejším možném termínu a poměrně suverénně (5:0, 7:2, 4:1 a 4:1), stály je všechny zápasy hodně sil a přemáhání. Konkrétně Vrána končil v krvi a se dvěma stehy v obličeji.

Hned v prvním duelu schytal Petr Vrána, který do play off naskočil po rodinné tragédii, ostrý hit od obránce Michala Gulašiho . Jeden z dlouhodobě nejostřejších hochů v lize si ho našel nekompromisně, ale čistě. Po těžké ráně museli kapitánovi parťáci pomáhat na nohy, skončil na ošetřovně. Přesto se hned do dalšího duelu vrátil. A přihrál na tři góly.

Bolestivý byl pro Vránu také úder Rhetta Hollanda loktem do obličeje nebo řada tvrdých soubojů u brány a kolem mantinelů. Ve čtvrtém utkání musel na šití. Ve 21. minutě lídra Ocelářů u mantinelu nešťastně holí do obličeje trefil Petr Holík . Třineckému útočníkovi crčela ze rtu krev.

Oceláři přesilovku využili, Matěj Stránský v ní dával nakonec vítězný gól na 1:2. Vrána se do zápasu vrátil, obličej mu zdobily dva stehy. V sérii patřil ke klíčovým hráčům. Přihrál na čtyři branky, vyhrál celkem 40 vhazování. Nejvíc z celého týmu. Úspěšnost v nich měl fantastických 74,07 % (40 z 54 vhazování). Úspěšnější byli pouze Lukáš Pech (22 z 29, 75,86 %) a David Tomášek (37 ze 47, 78,72 %) ze Sparty.

Kometa - Třinec: Hrehorčák propálil stojícího Vejmelku a zpečetil postup Ocelářů, 1:4

„Neskutečný bojovník!“ ocenil kapitánovu práci a přístup spoluhráč Patrik Hrehorčák, který se ve čtvrtém čtvrtfinále v Brně blýsknul dvěma góly. „Co Petr předvádí na ledě i mimo... Od něho se můžeme jenom učit, je to osobnost. Super kapitán i člověk.“

To potvrdil i brankář Ondřej Kacetl. A přidal, že v tom nebyl Petr Vrána zdaleka sám. Hodně ran schytali také Michal Kovařčík, Miloš Roman, Daniel Kurovský a další. Po nemoci poprvé do hry naskočil třeba Ondřej Kovařčík.

„Pomáhali jsme jeden druhému, kluci parádně blokovali hromady střel, máme bojovníky,“ říkal Kacetl. „Co se všechno stalo, různá zranění, všichni se otřepali. Neskutečné bojovníky máme! A doufám, že to tak bude pokračovat.“

SESTŘIH: Kometa Brno - Třinec 1:4. Hladký postup Ocelářů. Zábranského parta končí

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:33. Klepiš Hosté: 15:56. Rodewald, 21:33. M. Stránský, 25:01. Hrehorčák, 50:43. Hrehorčák Sestavy Domácí: Vejmelka (Klimeš) – F. Král, Bartejs, Kučeřík, Zámorský, Gulaši, Svozil, Barinka – Zaťovič (C), P. Holík, Mueller (A) – Plášek ml., Klepiš (A), V. Němec – Valský, Rákos, Schneider – Bondra, Střondala, Šoustal. Hosté: Kacetl (Honzík) – M. Doudera, Gernát, D. Musil, Jaroměřský, Freibergs, Kundrátek – M. Stránský, P. Vrána (C), Martin Růžička (A) – Kurovský, Marcinko, Hrňa – M. Kovařčík, Špaček, Rodewald – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký (A) – O. Kovařčík. Rozhodčí Pešina, Hejduk – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena

