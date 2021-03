Frodl po konci v Plzni: Když chci do lepší ligy, musím být v nároďáku

V Plzni skončil. Dominika Frodla čeká další meta, teď vyrazí na soustředění s reprezentací. Od 1. května by měl podle informací deníku Sport patřit Pardubicím, byť sám teď nic takového nepoví. „Přemýšlel jsem o setrvání v Plzni hodně, vykládal si plusy a minusy. Zůstat? Zkusit zase něco dalšího? Nakonec rozhodlo to druhé, že se ukážu zase lidem jinde,“ rozebírá svoje rozhodnutí skončit u Indiánů. Mluvil o tom, proč zůstává v Česku i o Pavlu Francouzovi. Podobají se.

Už nikoho ani nenapadne mu předhazovat, že měří „jen“ 180 cm. Dominik Frodl se během tří let v Plzni zařadil do extraligové gólmanské špičky. Má v brance výborný pohyb, v Česku o něj byl velký zájem. On se tak nakonec rozhodl dál zůstat v domácí soutěži. Vykládá, jak by chtěl pomoci k velkému úspěchu a říct si o angažmá v zahraničí.

Jsou gólmanské prázdniny, než vám začne reprezentační kemp, velká otrava?

„Je konec března, před čtrnácti dny jsme vypadli. A mít v půlce března volno? To nechce žádný hokejista, nějak se s tím peru. Když vidím hokej v televizi, s prominutím mě to opravdu nasere, že se dva týdny válím doma a nehrajeme dál. Ale je to pryč, bohužel.“

DOMINIK FRODL Narozen: 16. dubna 1996 (24 let) v Praze Výška/váha: 182 cm/78 kg Pozice: brankář Klub: Plzeň Kariéra: Slavia (2015-18), Plzeň (2018-21) Největší úspěchy: 3. místo v extralize (2019)

Vaše válení tedy vypadalo jak?

„Dva týdny jsem nic moc nedělal, ale jak jsem se dozvěděl, že pojedu na první reprezentační kemp, začal jsem chodit na led. Snažím se už zase pracovat, šel jsem i na kolo, chci se hýbat, ať na sraz nepřijedu úplně z fleku, kdy neděláte nic a pijete pivo.“ (usměje se)

V reprezentaci jste zatím nechytal ani zápas. Ale zase nikdo neví, v jaké náladě budou brankáři z KHL, kteří byli v Rusku zavřeni celý rok bez rodin, místo se může klidně otevřít. Berete šampionát v Lotyšsku najednou jako reálnější metu?

„Popravdě asi ne. Nebo jsem nad tím ani nepřemýšlel. Mám hlavně radost, že se můžu vůbec zapojit do kempu. Jak jste říkal, v téhle době se může stát cokoliv. Nikdy nebudu přát nikomu nic špatného, ale netušíte, co přijde. Někdo může být třeba pozitivní na covid a na poslední chvíli se budou muset řešit změny. Jinému se narodilo třeba dítě, dalšímu se nebude chtít do další bubliny na několik týdnů kvůli rodině. Jsou tady brankáři, kteří měli lepší sezonu než já a zasloužili by si jet na mistrovství víc, ale nikdy nevíte. Teď jsem moc rád za pozvánku, mám možnost potrénovat a ukázat se trenérům. Uvidíme, co se stane dál.“

Skříňku v Plzni už vyklizenou máte?

„Původně jo, ale jak jsem zase začal chodit na led, všechno jsem si nastěhoval zpátky.“

Takže vzpomínky a ten klasický smutek, že něco končí, už jste si prožil?

„Smutné pocity byly hlavně po vyřazení od Olomouce. Když jsem si balil věci do báglu, tolik už ne.“

Ani nostalgie? V Plzni jste se odrazil do velkého hokeje.

„Ta určitě, celé tři roky jsem si tady užil, zamiloval si lidi i město. Po té Olomouci to bylo ale rozhodně nejintenzivnější.“

Protože sezona prostě měla dopadnout lépe než dostat v předkole 0:3 od Olomouce?

„Jednak měla dopadnout lépe a pak jsem vzpomínal na celé ty tři roky, ukápla i nějaká slzička. Emoce tam byly těžký, nebojím se říct proto, že konec byl prostě takhle hroznej.“

Plzeň by se další smlouvě nebránila. Vy jste už cítil, že je to podobné jako ve Slavii a přišel čas udělat v kariéře další krok?

„Trochu jsem cítil, že bych chtěl zkusit ještě něco jiného. Když Pánbůh dá, mám ještě víc než půlku kariéry před sebou. Přemýšlel jsem nad tím hodně, vykládal si plus a minusy. Zůstat? Zkusit zase něco dalšího? Nakonec rozhodlo to druhé, že se ukážu zase lidem jinde. Nemyslím to tak, že bych v Plzni neměl motivaci, to ani náhodou. Jen když přijdete do jiného prostředí, víte jak to je, třeba se snažíte ještě o špetku víc, aniž byste o tom nějak přemýšleli. Zase si musíte vybojovat místo, pozici, poprat se s novým tlakem.“

Přemýšlel jste už, jaké to bude, až poprvé v kariéře budete muset krotit Milana Gulaše?

„Zatím ne. Ale těším se na to hodně, Guli je takovej, že mi bude během zápasu něco říkat, budeme se hecovat, já si to nenechám líbit.“ (usměje se)

Je vidět, že on pro gól a výhru udělá úplně všechno. Dohraje souboj, popíchne hláškou, plus dovede vymyslet řešení, které soupeř nečeká.

„Do všeho jde na sto deset procent, což je taky asi důvod, proč je nejlepším hokejistou v extralize. Moc se těším, až si proti němu zachytám. Ale radši bych určitě byl, kdyby byl na mojí straně. “ (usměje se)