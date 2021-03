Zámorský: Pod Růžičkou už NE! Má tři možnosti v Česku, řeší i Švédsko

V Hradci Králové ztratil chuť do hokeje. V Brně ji Petr Zámorský získal zpět. Hostování skončilo a teď řeší, co dál. Ví jedno, pod trenérem Vladimírem Růžičkou už nikdy nastupovat nechce. Stejně jako jeho kamarád Radek Smoleňák. V extralize má konstruktivní obránce tři varianty, prioritou je dohoda na smlouvě s Kometou. Růžička nepřijde, takže je to reálné…

Z play off s Brnem vyhučel rychle, Oceláři byli ve čtvrtfinále dominantní. „Proti tak silnému Třinci jsem ještě nehrál. Vůbec bych se nedivil, kdyby udělal titul,“ říká Petr Zámorský, jemuž na konci minulého týdne začala dovolená. Její velký kus možná stráví s rodinou v Americe. Restrikce, které v Česku znemožňují i návštěvu posilovny, ho deptají.

Kde budete hrát v příští sezoně?

„Ještě nevím. V pátek jsem si volal s agentem, pracuje na tom. První variantou je pro mě domluvit se v Brně. Byl jsem v Kometě spokojený, mám to blízko domů. Pan Zábranský říkal, že se to bude řešit po play off. Takže čekám, jak to dopadne.“

Když nedopadne?

„Budu muset jinam. Na rovinu říkám, že po Česku už se mi nikam nechce. Mám malou dceru, nechci ji každý půlrok tahat někam jinam. V extralize půjdu