Trenéři pro Plzeň: syn legendy i místní ikona. Jaké jsou varianty?

Olomoučtí hokejisté slaví druhé vítězství v Plzni, které je přibližuje postupu do čtvrtfinále • Pavel Mazáč / Sport

Ani Milan Gulaš nezabránil tomu, že Plzeň vypadla s Olomoucí v předkole play off už po třech duelech • ČTK / Chaloupka Miroslav

Ani Milan Gulaš nezabránil tomu, že Plzeň vypadla s Olomoucí v předkole play off už po třech duelech • ČTK / Chaloupka Miroslav

Ani Milan Gulaš nezabránil tomu, že Plzeň vypadla s Olomoucí v předkole play off už po třech duelech • Pavel Mazáč / Sport

Olomoučtí hokejisté slaví, naopak Plzeň smutnila a jako favorit vypadla v předkole play off • ČTK / Peřina Luděk

Dozrál čas na změnu. V úterý Plzeň oznámila, že Ladislav Čihák po třech sezonách v roli hlavního trenéra u týmu končí, stejně jako dosavadní asistent Jiří Hanzlík. Zbývá vyluštit druhou část tajenky, tedy kdo místo nich. Podle zdrojů Sportu zůstala ve hře dvě jména. Václav Baďouček a taky Miloš Říha. Nic zatím není dotaženo do konce, ale na střídačku indiánů by se mohli postavit klidně i společně. Jasno by mělo být ještě v tomto týdnu.