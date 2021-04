Rousek ožil: Řepík a Horák radí, ale nesvazují. Řeší Spartu i Finsko

Nedařilo se mu. Proti Olomouci se Lukáš Rousek gólově neprosadil, dobře nehrál ani v úvodních dvou utkáních semifinále. Trenéři Sparty mladíka neodepsali. Naopak. Posunuli ho do elitního útoku vedle Michala Řepíka s Romanem Horákem. A Rousek ožil. Ve čtvrtek pomohl k výhře nad Libercem dvěma body (1+1). „Sám ale vím, že to umím i lépe,“ říká v rozhovoru pro Nedělní Sport. Mluví také o své budoucnosti.

Udělali první krok. Povzbudili se. Velká radost? Kdeže, zatím k ní není důvod. Pokud chce Sparta do finále, musí dnes Liberec nutně porazit. A pak ještě dvakrát. „Nálada je pořád bojovná. Chceme se o to porvat, nedat jim tu čtvrtou výhru,“ hlásí jistě Lukáš Rousek (21). Včera ráno si ještě s týmem před dnešním utkáním zatrénoval. Pak oběd, odpočinek a procházka.

Je to hlavně o tom naladit na důležitý zápas správně hlavu?

„Určitě. Fyzicky už toho moc nenahoníte. Na tréninku jsme nechali všechno, pak už to je hlavně o odpočinku. Dobře se najíst, udělat si pohodu. Nic moc jiného se dělat nedá.“

Nakoplo čtvrteční první vítězství psychiku? Konečně jste si dokázali, že to i proti Liberci může jít.

„Pomohlo nám to strašně moc. Na druhou stranu si nemusíme nic nalhávat, Liberec to má pořád všechno ve svých rukách. Musíme se oprostit od toho, jaký je stav série, a soustředit se jenom na ten zápas. Musíme navázat na to minulé utkání, hrát pořád stejně. Celých šedesát minut jezdit nahoru dolů, nic nevypustit.“

V play off se říká, že je jedno, jestli vyhrajete 2:1 v prodloužení, nebo 5:0. Stejně si ale říkám, nepovzbudila vás hladká výhra o ždibec víc?

„Asi jo, máte pravdu. Nebyla to nějaká šťastná upachtěná výhra, v hlavě nám to může hodně pomoct. Dá se s nimi hrát. Bude to zase hlavně o nás, jak to my sami zvládneme, jak se k tomu postavíme.“

Cítíte z týmu pořád reálnou sílu a sebedůvěru na zvrat?

„Rozhodně, nálada je pořád bojovná, nikdo nic nevzdává. Základní část jsme nevyhráli náhodou, dlouhodobě jsme prokazovali dobrou výkonnost. Teď bohužel nejsme v dobré situaci, zbraně ale neskládáme. Chceme se o to porvat, nedat jim tu čtvrtou výhru.“

Liberec - Sparta: Rousek na modré obral Rosandiče a překonal Kváču, 0:4

Máte vy sám nějaké vysvětlení, proč vám to proti Bílým Tygrům v úvodních třech duelech nešlo?

„Těžká otázka, už jsem nad tím taky přemýšlel, a nevím. Ve dvou případech jsme vedli, ale nedotáhli jsme to. Hlavně třetí zápas mrzel strašně.