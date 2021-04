Vzkazy, které rozplakaly Adamského: Mluvit jsi neuměl, ale hokej ses naučil

Za slzy se nestyděl. Martina Adamského pobavily a dojaly vzkazy, které pro něho nachystali zástupci Ocelářů ve spolupráci s manželkou Evou. Když mu je v neděli v klubovém Dračím studiu pustili chvíli poté, co oficiálně oznámil konec úspěšné kariéry, musel si vyžádat kapesníky. „Nestydím se za to, děkuji všem,“ říkal dvojnásobný extraligový mistr (2011 a 2019) a bývalý kapitán třineckých Ocelářů.

Rodák ze Studénky spojil extraligovou kariéru se dvěma kluby - s Plzní a Třincem. Právě z nich se rekrutovali gratulanti. Z Ruska se připojil brankář Šimon Hrubec , zdravici natočila i maminka Iva nebo viceprezident Ocelářů Jan Czudek.

„Doneslo se mi, že rychlík ze Studénky dojel do depa,“ usmíval se bývalý plzeňský útočník Josef Straka. „Co na to říct? Když jsi přišel k nám do Plzně, mluvit jsi neuměl, hokej ti taky nešel. S mluvením je to furt stejný, ale hokej ses naučil a měl jsi super kariéru. Blahopřeju a užívej důchodu s Evičkou.“

Z živelného stylu, kterým se Adamský v elitní soutěži prezentoval, si v první moment utahoval i brankář Peter Hamerlík. „Ty že končíš kariéru? V tak mladém a produktivním věku?“ usmíval se slovenský gólman. „Na druhou stranu, na to, že jsi uměl jen bruslit a nic moc s pukem, tak to možná už nějaký ten pátek přesluhuješ, co? Ne, sranduju. Chci ti pogratulovat k úspěšné kariéře, pro mě jsi byl jedním z top pěti nejlepších spoluhráčů za celou kariéru. Super chalan, výborný hokejista, týmový hráč, poctivý a čestný člověk. Jsem rád, že jsme spolu byli v jedné šatně a něco spolu zažili.“

Vzkaz během semifinále v ruské KHL natočil i brankář Šimon Hrubec, který skvělými výkony drží Omsk ve hře o senzační postup do finále přes našlapanou Kazaň. „Je spousta obránců, kterým jsi tímto rozhodnutím udělal radost, už nikdy nebudou muset bruslit tak rychle pozadu, jako když jsi hrál extraligu ty,“ říkal Hrubec.

Připomněl Adamského úspěchy, ale i jeho pohodový přístup. „Na co budu jako hráč a člověk, který s tebou hrál sedm let, vzpomínat, a co je pro mě ještě důležitější - jaký jsi byl člověk. Líbilo se mi, jaký jsi byl lídr, nebál jsi se říct svůj názor byla s tebou sranda. Nebyl nikdo, z koho by sis srandu neudělal - ať to byli trenéři, vedení nebo my. Dodneška si pamatuju, jak jsi po každém gólu na tréninku hulákal díro! Naštěstí jsi nehulákal tak často... Chtěl bych ti poděkovat a pogratulovat, byla to velká jízda!“

Hrubec připomněl i to, že teď může mít Adamský víc času na hokejový růst svého syna Kryštofa, který už hraje v mládeži za Oceláře. „Všechno, cos dokázal, ať už hokejově i lidsky, předej Drťákovi. Máš mu co předat. Věřím, že jednou půjde v tvých šlépějích.“

To zmínila i manželka Eva. „Ahoj taťko, přejeme ti krásný hokejový důchod a doufám, že tě teď budeme mít častěji doma a budeš se věnovat juniorovi. Ať je jednou taky tak dobrý hokejista, jako jsi byl ty.“