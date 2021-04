Šéfka BPA: Zvýšili jsme nabídku o dva miliony. Za práva všem klubům stejně

Vaše nabídka nebyla tou vyšší. Proč myslíte, že vyhrála?

„Na to se musíte zeptat klubů. Média se ale věnovala jen finančnímu srovnání obou nabídek, nikoliv rozsahu práv a reklam. Pan Dědek nabídl více financí za více postoupených práv a též dle analýzy Asociace profesionálních klubů měl v návrhu smlouvy obsaženy rizikové aspekty, například nereálné požadavky na kluby.“

Nemohly některé kluby nakonec přesvědčit na poslední chvíli individuální smlouvy, že ve výsledku dostanou od vás vyšší nabídku, než deklarujete pro celou ligu?

„Od začátku jsme respektovali rozhodnutí APK, čekali jsme tedy na její vyjádření, protože avizovala, že učiní výzvu k předložení nabídek. Proto jsme kluby nijak neatakovali a nabídku plus návrh smlouvy jsme všem klubům předložili stejnou a ve stejný čas. Pan Dědek se od začátku snažil kluby přeplatit podpisovým bonusem, když s ním podepíšou smlouvu do 15. března 2021. Objížděl individuálně kluby, i když se dříve rozhodly, že by preferovaly jednotnou smlouvu s APK.“

Bude teď vyladění smlouvy s APK jen formalitou?

„Věřím, že k tomu obě strany přistoupí profesionálně, korektně a smlouva bude na stole co nejdříve. Jak jsem už říkala, potřebujeme co nejdříve jednat s partnery a vysílateli. Máme před sebou hodně práce a závazky vůči klubům.“

Takže si nepřipouštíte variantu, že byste se s APK nedomluvili a kluby se otočily k Petru Dědkovi?

„Nepřipouštím, udělám vše pro zdárné dokončení jednání směřující k podpisu smlouvy.“

Jak dlouhý kontrakt s extraligou preferujete?

„Budu to ještě konzultovat s APK, ale předpokládám, že zájem většiny klubů bude uzavřít smlouvu na pět sezon 2023/24 – 27/28.“

Upřímně, dali byste stejnou nabídku, i kdyby se do soutěže nepřihlásil Relmost?

„Nedali. Nabídka by byla zřejmě o 2 miliony za sezonu nižší. Díky agresivnímu jednání pana Dědka jsme nakonec podali značně rizikovou nabídku, a to jen díky ručení našeho majitele společnosti Tipsport. Budeme usilovně pracovat na tom, abychom naplnili rozpočet. S tím souvisí zejména návrat ke sledovanosti a návštěvnosti před covidem. Věřím, že to společně s kluby zvládneme.“

Opravdu budou mít teď všechny kluby stejné podmínky a od vás stejné peníze?

„APK se rozhodlo pro jednu smlouvu, tudíž podmínky budou stejné.“

Říká se, že Liberec dostává vyšší peníze než ostatní kvůli externí smlouvě s O2 TV. Narovná se tahle věc od ročníku 2023/24?

„Kluby mají aktuální smlouvy stejné. Liberec práva prodal O2TV a my je za stejný finanční objem jako od jiných klubů zakoupili. Od sezony 2023/24 se to narovná jednou smlouvou s APK LH.

Takže ani on nebude dostávat víc než ostatní?

„Nebude.“

Jak moc je reálná varianta, že by extraliga úplně zmizela z České televize a volným vysílatelem se stala Nova?

„Budeme pokračovat v jednání se všemi zájemci o TV práva ELH. Pro kluby, partnery a fanoušky zajistíme ve spolupráci s vysílateli co nejlepší mediální prezentaci nejvyšší hokejové soutěže. Už několikrát jsme deklarovali, že optimální rozdělení práv je mezi free to air a placenou TV, protože jen tak jsme schopni zajistit vyšší příjem z prodeje práv a konkurenční prostředí i mezi vysílateli, což prezentaci hokeje svědčí.“

Mohl by do budoucna v hokeji zvítězit scénář jako ve fotbale, že méně atraktivní zápasy jsou k vidění na veřejnoprávní TV a atraktivní bitvy na placeném kanálu?

„Vnímám to jinak. Naším úkolem je dosáhnout co nejvyšší průměrné sledovanosti, což budeme v našich jednáních s vysílateli preferovat. Máme také závazek prezentace domácích zápasů každého klubu ELH, tudíž potřebujeme kvalitní celou ligu s co největším počtem atraktivních zápasů. Současný model dělení práv je zcela funkční, naše spolupráce s vysílateli je profesionální a při výběru zápasů dochází ke střídání a dohodě.“

Můžete nastínit, jaké máte plány, kam byste chtěli extraligu posouvat jako produkt?

„Máme spoustu plánů, jen na ně potřebujeme dostatečný časový prostor a součinnost klubů. Veškerý rozvoj řešíme a hradíme nad rámec plnění klubům. Navážeme na vše, co jsme za 27 let spolupráce vybudovali. Budeme pokračovat v rozšiřování obsahu nové aplikace ELH, kterou si každý může stáhnout do svého mobilu. V dalším rozvoji statistického modulu Hockey Logic, který je jedinečný v evropském měřítku. Slouží videokoučům klubů, TV moderátorům, datovým specialistům ELH a koneckonců ho používá i vaše redakce. Společně s kluby budeme rozvíjet nové online platformy ELH. Bohužel největší úkol není v našich silách, a to je návrat fanoušků na stadiony. To teď potřebujeme nejvíc.“