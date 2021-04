Hokejový táta Musil: Naše děti můžete vzít do války. NEJ talent? Manželka!

František Musil, mistr světa z roku 1985, s úsměvem říká, že na první pohled možná nejsou jeho synové až tak sportovně sexy. Nebudou dávat hromady gólů, nebudou ve světlech reflektorů. Ale za jejich přístup a nasazení ručí. „Když půjdete do boje, vezmete si sexy hráče. Ale když půjdete do války, tak si vezmete moje děti. Neošidí nic. Ono je taky těžké, když se narodíte do rodiny Holíků, aby se v ní nepracovalo.“

Jak se těšíte na finále, ve kterém se vaši kluci postaví proti sobě?

„Něco nahoře funguje. Když hrál Třinec před dvěma lety finále s Libercem a přebíral pohár, tak tam byl s námi mezi diváky i Áda. Já měl obrovskou radost za Davida, ale na druhou stranu jsem na Adamovi viděl, že je trochu zklamaný. Vracel se tehdy z Kanady, měl asi trochu jinou představu. Samozřejmě měl taky za bráchu radost, na ledě jsme se společně fotili s pohárem. Teď se to obrací, jako by se to vrátilo. Teď bude Áda ve finále taky. Mám radost. Hlavně z toho, že byli oba schopni se postavit na nohy a mají touhu dostat se na nějakou úroveň. To je nejlepší. Když vidíte děcka spokojené a když dělají něco, co se jim daří.“

Jak jste prožívali jejich předešlé vzájemné zápasy?

„Vybavuji si jeden zápas v Liberci. Přijeli jsme tam s manželkou, dorazili i velicí kamarádi ze Strážného z Krkonoš. Podívat se na kluky. Adam tehdy dostal ve třetí minutě pět plus do konce. A Filip Pešán, pod kterým jsme seděli, povídá: ‚Tak asi můžete jet domů, ne?‘ Úplně zapomněl, že tam máme ještě Davida.“

I pan Holík, děda vašich synů, mluvil o jejich rozdílných povahách. Že Adam je takový správný hajzlík, zatímco David je spíš klidnější. Měli to tak odmalička?

„Určitě, ale na tohle je nejlepší manželka. Já jsem byl takový blázen, pořád jsem děcka rval dopředu, i nejstarší dceru Danču. Nedíval jsem se doprava doleva, i chudák holka musela snášet tréninkové dávky, jaké dělali kluci. Jo, David byl klidnější, Áda emotivnější a vzpurnější. A Danča byla zase jiná. Máte je ve stejném baráku, pod jednou střechou, ale každý je jiný.“

Jsou si podobní přístupem a zakousnutím?

„Víte co, řekl bych to takhle. Je jiná doba, ale za všechny tři moje děti můžu ručit. Za jejich přístup, oddanost sportu. Možná nejsou tak sportovně sexy. Takové typy, co trenéři a manažeři hledají na první dobrou - hráče, co dávají góly, body. Jsou to děcka, které to odpracují. Když půjdete do boje, vezmete si sexy hráče. Ale když půjdete do války, tak si vezmete moje děti. Budou v první linii. Přístupem, tréninkem. Nejsou ani tak nároční na údržbu, když to řeknu blbě. Nerad ve sportu mluvím o štěstí, ale patří k němu určitá dávka. Musíte třeba padnout do oka správnému trenérovi, který stoprocentně využije vaše schopnosti. Ne všichni, včetně mě, tohle umí. Děcka neošidí nic. Ono je taky těžké, když se narodíte do rodiny Holíků, aby se v ní nepracovalo. I pro partnery je to, jak bych to řekl slušně, abych někoho neurazil? Až odstrašující. (usmívá se) Tady se prostě žádné šizení práce neodpouští.“

Velmi úspěšná byla v tenise i manželka Andrea, ale až tak často se o ní nemluví.

„Co je ironie, Andrea byla a je ten nejlepší sportovec v celé rodině. Talentem a šikovností. Já ji neznal jako malou, ale pamatuji si z povídání dědy a tchýně paní Marie, že jí všechno šlo. Závodně lyžovala, byla šikovná na všechny raketové sporty. Talent od přírody. To můžu potvrdit. V létě pro ni nebyl problém mě porazit v tenise levou rukou. Je to tak.“ (usmívá se)

Před třiceti lety Dukla Jihlava poprvé vyhrála titul a byli u toho trenéři Jaroslav Holík s Josefem Augustou. Teď bude mít jejich krev ve finále znovu zastoupení. A jejich vnuci hráli o to, kdo se bratrovi ve finále postaví - jestli Musilové nebo Najmanové. Co na to říkáte?

„Já Patrikovi (Augustovi) přál, jako jsem přál Vencovi (Varaďovi), protože se s klukama známe. Říkal jsem Patrikovi, že ho táta určitě sleduje a že mi chybí ty jeho kecy. Od obou, i od Jardy Holíka. Jakože oni by to vyhráli ve čtyřech zápasech a podobně. Mluvil jsem i s Milanem Najmanem, tátou Ondřeje a Adama. Hecoval jsem ho, že jsem ve druhém semifinále přál Třinci. Hele, můžeme říct, že Masarykův pohár skončí u Holíků s Musilovejma. A nemusíme se stydět, ať už finále skončí jakkoliv.“

