Zimák ŽIVĚ: Mueller ukončil kariéru, kluby startují přípravu. Co chystají Sparta a Kladno?

Česká nejvyšší hokejová soutěž vypukne až na začátku září, ale extraligové kluby se již pečlivě chystají. Co nového se v týmech děje? O aktuální informace se podělí redaktoři deníku Sport Miroslav Horák, Filip Ardon, Patrik Czepiec a tradiční host Jaroslav Bednář, kteří se budou věnovat i bohaté kariéře Petera Muellera, který informoval o jejím ukončení. Prostor bude i pro vaše dotazy, tak se připojte do Zimáku ŽIVĚ v pondělí od 11:30 a zeptejte se na vše, co vás z hokejového světa zajímá.