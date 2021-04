SESTŘIH: Třinec – Liberec 6:2. Drtivý nástup! Oceláři ovládli první finále

Jasná záležitost. První finále Generali Česká play off si podmanil Třinec. Oceláři už v 15. minutě vedli 3:0 a vyhnali Petra Kváču z liberecké branky. Druhá třetina nabídla přestřelku, Bílí Tygři se ale nedokázali dostat alespoň na dostřel jedné branky. Do ostré bitky se pustili Jack Rodewald a Jaroslav Vlach, jejichž pěstní souboj skončil pro oba krvavými šrámy. Oceláři vyhráli 6:2 a ujali se vedení ve finálové sérii. Druhý duel je na programu v pondělí v 17 hodin.

Do první šance utkání se dostal v 7. minutě hostujíci Gríger, Lencovu přihrávku ale v gól nepřetavil. Kacetl si ve spolupráci s obránci poradil i s následnou dorážkou Dernera. Hned z protiútoku se prosadili domácí a po Růžičkově přihrávce otevřel skóre obránce Freibergs.

Ocelářům se úvodní část skvěle vydařila a v 10. minutě po Stránského přihrávce od zadního mantinelu a ideálním posunutí puku Douderou zvýšil Kundrátek. Další branku mohl přidat po samostatné akci Růžička, Kváča byl ale připraven. Když jej ale překonal v úvodní početní výhodě Hrňa, pro libereckého gólmana utkání skončilo. Do branky se poprvé v play off postavil Pavelka.

Severočeši ale nesložili zbraně a v 17. minutě byli blízko snížení. Gríger ale trefil jen tyč. Bílí Tygři se prosadili až na začátku druhé třetiny, kdy po Grígerově přihrávce skóroval střelou do odryté branky Birner.

Domácí ale drama nedovolili a rychle získali po pohledné akci Michaela Špačka tříbrankový náskok zpět. Liberec ale opět snížil, poté co využil stejně jako soupeř první přesilovou hru. Na 2:4 upravil Adam Musil. O minutu později se ale opět prosadili domácí, když po další vydařené akci a rychlém protiútoku skóroval Stránský.

Liberec zkusil duel zdramatizovat zvýšením důrazu, Vlach se dokonce popral s Rodewaldem, k úspěchu to ale nevedlo. Bílí Tygři naopak sami v oslabení inkasovali, dvě sekundy před koncem přesilovky se mezi střelce zapsal Doudera.

Ve 49. minutě se při Birnerově trestu dostal do brejku Jelínek, Kacetla ale nepřekonal. Domácí mohli utkání dohrávat v poklidu i díky trestu Adama Musila, jenž za fauly na Marcinka dostal celkem 27 trestných minut a předčasně putoval do kabin. Domácí sice v dlouhé výhodě gól nepřidali, s ohledem na skóre je to ale mrzet nemuselo.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:50. Freibergs, 09:12. Kundrátek, 14:09. Hrňa, 25:28. Špaček, 29:44. M. Stránský, 35:43. M. Doudera Hosté: 20:35. Birner, 28:20. A. Musil Sestavy Domácí: Kacetl (Štěpánek) – Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Freibergs – Martin Růžička (A), P. Vrána (C), M. Stránský – Rodewald, Marcinko, Hrňa – O. Kovařčík, Špaček, M. Kovařčík – Dravecký (A), Miloš Roman, Hrehorčák – Kurovský. Hosté: Kváča (15. J. Pavelka) – Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandić, T. Hanousek, Derner, Havlín – Lenc, Gríger, Birner (A) – Bulíř, A. Musil, J. Vlach – D. Špaček, P. Jelínek (C), Najman – A. Dlouhý, Šír, Rychlovský. Rozhodčí Šír, Lacina – Ondráček, Špůr Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 300 diváků

Klíčové momenty utkání:

