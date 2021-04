Krvavá bitka ve finále! Tohle u nás funguje, usmíval se třinecký Kanaďan

Rodewald s Vlachem se pobili ve 36. minutě za stavu 5:2. Liberecký útočník byl při ataku třinecké brány bránícím Rodewaldem natlačený tyčky. Tělem trefil i brankáře Ondřeje Kacetla, kterému se neměl šanci vyhnout. Kanadský útočník se na něho vrhnul, ale ostřílený matador Vlach okamžitě začal rozdávat rány. V lize má za sebou hromadu vyhraných bitek, nebojí se v nich nikoho.

Chvíli to vypadalo, že se Rodewald rvát nechce. Pak ale se ale taky rozjel a dvěma svižnými ranami rozseknul rivalovi pravé obočí. Sám pak musel na šití, měl krvavý šrám na kořenu nosu. Zápas po desetiminutovém trestu dohrál, na led se v poslední části vrátil.

SESTŘIH: Třinec - Liberec 6:2. Oceláři zvládli první zápas finále

Rodewald už při svém příchodu do Třince avizoval, že se ostré hry nebojí. „Když mi to nepůjde, tak se pobiju. To u nás funguje,“ tlumočila jeho slova tisková mluvčí klubu Dita Ondrejková. Zatím nebyl důvod, Rodewaldovi to herně šlo. V 11 předešlých zápasech play off nasbíral 6 bodů (4+2), ve druhém semifinále se blýsknul ekvilibristiku, která může aspirovat na trefu sezony. V bitce s Vlachem ukázal, že i pěstmi se umí ohánět.

„Jack se toho nebál, pár pěkných úderů dal, super. Taky jsme mu pak aplaudovali,“ pochválil kanadského spoluhráče za bitku obránce Milan Doudera.

Také urostlý Jaroslav Vlach nemá k ráně daleko. V aktuální sezoně sice ukazuje, že je extrémně nebezpečný i bodově, v základní části nasázel šestnáct gólů. V play off se proti Spartě předvedl hattrickem, z dvanácti duelů vyřazovací části má 7 bodů (5+2). A 40 trestných minut. Po bitce s Rodewaldem poskočil na první místo nejtrestanějších hráčů play off.

Třinec - Liberec: Musil nesportovně udeřil Marcinka

Třinec - Liberec: Stránský se prosadil po střele z první, 5:2