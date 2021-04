Změny v Liberci: Končí Lenc i další opory, mladíci do Varů. Vrací se talent

Maskot Bílých Tygrů s jedním z mála fanoušků na tribuně při finále play off • Dominik Bakes / Sport

Pohled na liberecký stadion během finále Generali Česká play off • Dominik Bakes / Sport

Legenda Mladé Boleslavi Lukáš Pabiška vypomáhal Liberci ve finále play off s Třincem • ČTK / Petrášek Radek

Bílé Tygry opustí několik útočných opor, trojice mladíků pak míří do Karlových Varů • Koláž iSport.cz

Doznívají tóny zklamání. Finálová prohra Liberecké bolela a stále bolí. Pochopitelně. Zároveň už však zní hlasy o tom, že ročník to byl pro Bílé Tygry stejně úspěšný. V souboji o zlato s Oceláři dojeli na nedostatečnou šířku kádru a extrémní vytížení top lajn. Poučí se pod Ještědem pro další ročník? Zatím se v zákulisí řeší spíše odchody, které budou pořádně citelné. A příchody? Zprávy iSport Premium potvrzují zatím pouze jeden. Více se dozvíte v zamčené části článku.

Byli blízko, na úplný vrchol jim ale kus cesty zbýval. Hokejisté Liberce ho ujít nezvládli. Protivítr třineckého draka byl až příliš silný. „Když jste ve finále, strašně si to přejete dotáhnout do konce. Nám se to bohužel nepovedlo. Musíme se z toho poučit a jít dál, nic jiného nám nezbývá,“ říká brankář Petr Kváča.

Mladý gólman držel Bílé Tygry v celé sezoně. A bude to tak i v té příští. „Stále převládá spíše smutek. Nějaké zadostiučinění přijde spíš až postupem času. Hráli jsme finále a měli možnost bojovat o pohár. Vyhrát se nám ale nepovedlo. Je to smutné, celkově ale můžeme podle mě sezonu hodnotit pozitivně,“ přidává útočník Radan Lenc.

Právě hbitý křídelní útočník, který o prázdninách oslaví třicetiny, bude s největší pravděpodobností nejbolavějším odchodem z řad Tygrů. Cílová destinace